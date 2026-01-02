CANAL RCN
Colombia

Gobierno en el ojo de la polémica: aseguran que no ha sido claro con la compra de los Gripen

En diciembre, se ordenó la publicación del contrato; pero parece ser que no se cumplió por parte del Gobierno.

Avión Gripen.
Avión Gripen. Foto: Saab.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 01 de 2026
08:53 a. m.
El 14 de noviembre de 2025 se dio una esperada noticia para la seguridad nacional. Después de meses de negociación y varios años con la necesidad, el Gobierno llegó a un acuerdo con la empresa sueca Saab para adquirir 17 aviones modelo Gripen E/F.

Hace más de tres décadas, la Fuerza Aeroespacial ha tenido a los aviones israelíes Kfir en su arsenal. Si bien han sido protagonistas en innumerables misiones, lo cierto es que desde hace años era necesario e incluso obligatorio renovar la flota.

¿Cómo fue el negocio?

Con la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia, el Gobierno escuchó tres ofertas: Saab con los Gripen, una francesa y la de Estados Unidos. Al final, se optó por la primera, teniendo en cuenta varios ítems: horas de vuelo, costos por operación, vida útil, interoperabilidad, armamento, entrenamiento y la inversión en proyectos sociales (como salud).

El negocio se cerró en 3.135 millones de euros, lo que es igual a más de 16 billones de pesos. La compra y entrega de las aeronaves será paulatina para que esté lista en 2032, empezando en 2028.

A pesar de ser un avance, ha habido cuestionamientos. Por ejemplo, la Contraloría le ha hecho seguimiento en aras de confirmar si hubo sobrecostos y si la negociación se hizo en regla.

De igual forma, el exsenador y candidato presidencial David Luna ha pedido explicaciones. Presentó una tutela ante el Juzgado 29 Administrativo de Bogotá, el cual falló a su favor y le puso como límite cinco días al Gobierno para responder preguntas de este tema.

“Escándalo de corrupción”: aseguró Luna

Sin embargo, la decisión no fue acatada. El 14 de enero, Luna dijo que el Gobierno se cubrió bajo el argumento de ‘reserva legal’: “Cuando desobedece una sentencia, le ordena rendir cuentas (…) es una violación grava al Estado de Derecho, por eso solicitamos desacato”.

En segunda instancia, un juez volvió a fallar a favor del exsenador y le reiteró la orden al Gobierno: “Ordenar al Ministerio de Defensa Nacional, para que, en el término de cinco días contados a partir de la notificación de esta providencia”.

Luna aseguró que la compra de los Gripen podría ser “uno de los escándalos más grandes de corrupción que tendrá que enfrentar Colombia”.

