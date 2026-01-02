Gobierno en el ojo de la polémica: aseguran que no ha sido claro con la compra de los Gripen

El 14 de noviembre de 2025 se dio una esperada noticia para la seguridad nacional. Después de meses de negociación y varios años con la necesidad, el Gobierno llegó a un acuerdo con la empresa sueca Saab para adquirir 17 aviones modelo Gripen E/F.

Hace más de tres décadas, la Fuerza Aeroespacial ha tenido a los aviones israelíes Kfir en su arsenal. Si bien han sido protagonistas en innumerables misiones, lo cierto es que desde hace años era necesario e incluso obligatorio renovar la flota.

¿Cómo fue el negocio?

Con la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia, el Gobierno escuchó tres ofertas: Saab con los Gripen, una francesa y la de Estados Unidos. Al final, se optó por la primera, teniendo en cuenta varios ítems: horas de vuelo, costos por operación, vida útil, interoperabilidad, armamento, entrenamiento y la inversión en proyectos sociales (como salud).

El negocio se cerró en 3.135 millones de euros, lo que es igual a más de 16 billones de pesos. La compra y entrega de las aeronaves será paulatina para que esté lista en 2032, empezando en 2028.

A pesar de ser un avance, ha habido cuestionamientos. Por ejemplo, la Contraloría le ha hecho seguimiento en aras de confirmar si hubo sobrecostos y si la negociación se hizo en regla.

De igual forma, el exsenador y candidato presidencial David Luna ha pedido explicaciones. Presentó una tutela ante el Juzgado 29 Administrativo de Bogotá, el cual falló a su favor y le puso como límite cinco días al Gobierno para responder preguntas de este tema.

“Escándalo de corrupción”: aseguró Luna

Sin embargo, la decisión no fue acatada. El 14 de enero, Luna dijo que el Gobierno se cubrió bajo el argumento de ‘reserva legal’: “Cuando desobedece una sentencia, le ordena rendir cuentas (…) es una violación grava al Estado de Derecho, por eso solicitamos desacato”.

En segunda instancia, un juez volvió a fallar a favor del exsenador y le reiteró la orden al Gobierno: “Ordenar al Ministerio de Defensa Nacional, para que, en el término de cinco días contados a partir de la notificación de esta providencia”.

Luna aseguró que la compra de los Gripen podría ser “uno de los escándalos más grandes de corrupción que tendrá que enfrentar Colombia”.