Falleció el legendario actor Tim Curry a sus 80 años: pasó por graves problemas de salud

Tim Curry, el actor británico que alcanzó la fama mundial como Dr. Frank N. Furter en 'The Rocky Horror Picture Show', murió a los 80 años, según reportó Reuters. El intérprete había presentado problemas de salud durante varios años.

Curry llegó a la pantalla grande precisamente con el papel que marcaría su carrera. En la película de 1975, interpretó a Dr. Frank N. Furter, un personaje extravagante que se convirtió en el centro de una producción que posteriormente desarrolló una amplia base de seguidores.

La carrera de Tim Curry en el cine

Aunque The Rocky Horror Picture Show fue su papel más reconocido, la carrera de Tim Curry se extendió durante décadas y abarcó cine, teatro, televisión y actuación de voz. En Hollywood apareció con frecuencia como villano, en interpretaciones caracterizadas por un estilo exagerado y, en ocasiones, elementos cómicos.

Entre sus películas se encuentran Clue (1985), Annie (1982), Legend (1985), Mi Pobre Angelito (1992), The Three Musketeers (1993), The Shadow (1994), Muppet Treasure Island (1996) y Charlie's Angels (2000).

Su característica voz de barítono también lo convirtió en un solicitado actor de voz para películas y series animadas. En 1991 ganó un premio Daytime Emmy por su trabajo de voz en Peter Pan & the Pirates.

¿Qué pasó con Tim Curry en los últimos años?

La salud de Tim Curry comenzó a afectar su actividad profesional durante sus últimos años. En 2011 se retiró de una producción teatral británica debido a problemas de salud. En 2013, su representante confirmó que el actor había sufrido un accidente cerebrovascular y que se encontraba en recuperación.

Después del accidente cerebrovascular, Curry utilizó una silla de ruedas y redujo considerablemente su carga de trabajo. Sin embargo, continuó vinculado a la actuación y regresó a la pantalla grande en 2024 con una participación en la película de terror Stream.