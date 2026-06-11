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Santiago Peña bajo arresto domiciliario, tras su destitución de la Presidencia de Paraguay

La Fiscalía confirmó que el exmandatario permanecerá detenido en su domicilio por presunta malversación de fondos que detonó el escándalo bancario.

Santiago Peña bajo arresto domiciliario, tras su destitución de la Presidencia de Paraguay
Foto: AFP

Yhonay Díaz

noviembre 06 de 2026
06:47 p. m.
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Tan solo minutos después de ser destituido a través de un juicio político en el Congreso, la Policía de Paraguay arrestó al expresidente Santiago Peña.

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El ahora exmandatario, quien en una astuta jugada para mantener su inmunidad política renunció al cargo, fue destituido en el legislativo por su presunta participación en el escándalo bancario que llevó a la ruina a Ueno Bank.

Mientras se adelantaba el procedimiento de su detención, el vicepresidente, Pedro Alliana, se juramentó como presidente de Paraguay.

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Santiago Peña fue arrestado por la Policía en su casa

Tras la destitución de Santiago Peña por decisión del Senado, en medio de una crisis política y financiera desencadenada por el colapso del banco digital Ueno, se ordenó su captura.

El expresidente fue detenido minutos después de la decisión en su casa. Las autoridades indicaron que Peña permanecerá bajo arresto domiciliario mientras la Fiscalía determina los cargos finales en su contra.

Decenas de manifestantes se acercaron a la residencia de Peña, en Asunción. La Policía mantiene un cordón de seguridad alrededor de la propiedad.

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Noticia en desarrollo... Más información, en breve

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