La razón por la que Uruguay es el primer país que visita el papa León XIV en su gira por Suramérica

El papa León XIV llegó este viernes a Uruguay, primera escala de su gira apostólica por América Latina, donde fue recibido por el presidente Yamandú Orsi, autoridades eclesiásticas y miles de fieles que acompañaron su recorrido por las calles de Montevideo.

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En sus primeras declaraciones en territorio latinoamericano desde que asumió como sumo pontífice, el Papa hizo un llamado a la unidad, la esperanza y el compromiso con el bien común. Durante su intervención, expresó su deseo de que la visita sirva para “celebrar cuánto nos une” y para “renovar la confianza con la que se afrontan las dificultades”. Asimismo, pidió que Dios bendiga a Uruguay y encomendó al país a la protección de la Virgen María.

La visita hace parte de un recorrido de 12 días que también incluirá escalas en Argentina y Perú, país donde León XIV desarrolló gran parte de su labor pastoral antes de convertirse en líder de la Iglesia católica.

Uruguay, una apuesta por las “periferias de la fe”

Durante una entrevista concedida a Noticias RCN, el historiador y vaticanólogo Hernán Alejandro Olano explicó que la elección de Uruguay como primer destino de la gira tiene un fuerte significado pastoral y estratégico.

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Según el experto, se trata del país “más secularizado de América Latina”, por lo que la decisión de León XIV busca acercar nuevamente a la Iglesia a sectores donde la práctica religiosa ha disminuido durante las últimas décadas. Olano señaló que el pontífice está enviando un mensaje orientado a “ir hacia las periferias de la fe” y fortalecer los vínculos con una sociedad cada vez más distante de las instituciones religiosas tradicionales.

El analista también destacó que la visita coincide con la festividad de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de los uruguayos, un elemento que refuerza el simbolismo religioso del viaje.

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Diálogo social, juventud y reconciliación en la agenda del papa León XIV

Además de su encuentro con el presidente Yamandú Orsi, León XIV abordará temas relacionados con la situación social y educativa del país. De acuerdo con Olano, entre los asuntos más relevantes figuran las dificultades económicas que enfrentan varios colegios católicos y la preocupación por la alta tasa de suicidios que afecta a Uruguay.

El vaticanólogo sostuvo que el principal mensaje de la gira está orientado a “revivir la caridad y la cohesión social” en una región marcada por la desigualdad, la polarización política y diversos desafíos económicos.

Asimismo, señaló que uno de los grandes retos del pontífice será conectar con las nuevas generaciones, que muestran un creciente distanciamiento de las instituciones religiosas. En ese sentido, consideró que el éxito del viaje no dependerá únicamente de las multitudinarias celebraciones litúrgicas, sino de su capacidad para acercarse a comunidades vulnerables y a las problemáticas sociales más complejas de la región.

Tras cumplir su agenda en Uruguay, León XIV continuará su recorrido por Argentina y posteriormente viajará a Perú, donde visitará ciudades como Lima, Chiclayo y Cusco. Esta última etapa tiene un significado especial para el pontífice debido a los años que ejerció allí como sacerdote y obispo, experiencia que marcó su trayectoria antes de llegar al Vaticano.