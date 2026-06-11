Oficial: esta es la programación de los partidos de vuelta en la Copa Betplay 2026

Este viernes 6 de noviembre, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) publicó la programación oficial de los partidos de vuelta de la Copa BetPlay Dimayor 2026; América, Inter de Bogotá, Nacional y Once Caldas buscan la gran final por uno de los trofeos del año.

RELACIONADO Dimayor confirmó la programación para las semifinales de la Copa BetPlay

Los partidos de ida ya habían sido confirmados por el ente que rige al fútbol colombiano y se jugarán de la siguiente manera: el martes 10 de noviembre a las 6:30 de la tarde en el estadio de Techo, Inter de Bogotá recibirá a América y a las 8:30 de la noche, Once Caldas recibe a Atlético Nacional en el Palogrande de Manizales.

Programación de los partidos de vuelta de la Copa BetPlay 2026

Los partidos de vuelta han sido programados para el martes 17 de noviembre, tan solo unos días después de finalizar el todos contra todos de la liga y en la previa del inicio de los cuadrangulares finales.

Así se jugarán los partidos de vuelta:

Martes 17 de noviembre:

Atlético Nacional vs. Once Caldas - 6:30 p. m.

América vs. Inter de Bogotá - 8:30 p. m.

El campeón de la Copa BetPlay obtiene cupo a la Copa Sudamericana 2026

Algunos periodistas e hinchas han criticado el premio que obtiene el ganador de la copa, que es la clasificación a la Copa Sudamericana; argumentan que, en ciertos casos, la copa pierde valor ya que vía reclasificación se puede obtener el cupo al torneo internacional y, en la mayoría de los casos, los finalistas ya están clasificados a la Libertadores o Sudamericana por la tabla anual.

En este caso, Nacional y América ocupan el primer y segundo lugar de la reclasificación y ya están clasificados a los cuadrangulares finales; además, Once Caldas ocupa la séptima posición en la tabla del año, por lo que el único beneficiado en caso de salir campeón de la copa sería el Inter de Bogotá.