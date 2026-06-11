CANAL RCN
Deportes

Oficial: esta es la programación de los partidos de vuelta en la Copa Betplay 2026

América de Cali, Inter de Bogotá, Nacional y Once Caldas buscan la gran final por uno de los trofeos del año.

Oficial: esta es la programación de los partidos de vuelta en la Copa Betplay 2026
Foto: COLPRENSA | DIMAYOR

Noticias RCN

noviembre 06 de 2026
06:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este viernes 6 de noviembre, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) publicó la programación oficial de los partidos de vuelta de la Copa BetPlay Dimayor 2026; América, Inter de Bogotá, Nacional y Once Caldas buscan la gran final por uno de los trofeos del año.

Dimayor confirmó la programación para las semifinales de la Copa BetPlay
RELACIONADO

Dimayor confirmó la programación para las semifinales de la Copa BetPlay

Los partidos de ida ya habían sido confirmados por el ente que rige al fútbol colombiano y se jugarán de la siguiente manera: el martes 10 de noviembre a las 6:30 de la tarde en el estadio de Techo, Inter de Bogotá recibirá a América y a las 8:30 de la noche, Once Caldas recibe a Atlético Nacional en el Palogrande de Manizales.

Programación de los partidos de vuelta de la Copa BetPlay 2026

Los partidos de vuelta han sido programados para el martes 17 de noviembre, tan solo unos días después de finalizar el todos contra todos de la liga y en la previa del inicio de los cuadrangulares finales.

Así se jugarán los partidos de vuelta:

Martes 17 de noviembre:

  • Atlético Nacional vs. Once Caldas - 6:30 p. m.
  • América vs. Inter de Bogotá - 8:30 p. m.
El clásico vallecaucano ya inició en redes sociales: cuentas de X se lanzaron indirectas
RELACIONADO

El clásico vallecaucano ya inició en redes sociales: cuentas de X se lanzaron indirectas

El campeón de la Copa BetPlay obtiene cupo a la Copa Sudamericana 2026

Algunos periodistas e hinchas han criticado el premio que obtiene el ganador de la copa, que es la clasificación a la Copa Sudamericana; argumentan que, en ciertos casos, la copa pierde valor ya que vía reclasificación se puede obtener el cupo al torneo internacional y, en la mayoría de los casos, los finalistas ya están clasificados a la Libertadores o Sudamericana por la tabla anual.

En este caso, Nacional y América ocupan el primer y segundo lugar de la reclasificación y ya están clasificados a los cuadrangulares finales; además, Once Caldas ocupa la séptima posición en la tabla del año, por lo que el único beneficiado en caso de salir campeón de la copa sería el Inter de Bogotá.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Omar Pérez

Franco Pérez rompió el silencio en medio de polémica por su desconvocatoria de Colombia

Selección de Portugal

"No me siento culpable": Jorge Jesús rompió el silencio tras el retiro de Cristiano

América de Cali

El clásico vallecaucano ya inició en redes sociales: cuentas de X se lanzaron indirectas

Otras Noticias

Viral

Sebastián Villa fue grabado tomando fernet con Blessd y el video se hizo viral

Blessd publicó video con Sebastián Villa tomando fernet: el momento desató comentarios en los hinchas de Boca Juniors.

Migrantes

¿Resultados electorales en Estados Unidos tendrían relación con la muerte de migrante a manos de ICE?

Durante las elecciones de mitad de mandato, numerosos habitantes acudieron a las urnas y aseguraron que su voto estuvo inspirado en la tragedia que vivió la familia de Lorenzo Salgado.

Bogotá

VIDEO | Taxista invadió carril contrario y amenazó con un arma blanca a otro conductor en Bogotá

Contraloría General de la República

Contraloría declaró de impacto nacional los hallazgos fiscales por $61.273 millones en Aerocafé

Enfermedades

Colombia se acerca a los 100.000 casos de dengue en 2026