¿Resultados electorales en Estados Unidos tendrían relación con la muerte de migrante a manos de ICE?

La muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un migrante mexicano que recibió disparos de un agente de inmigración en Houston, Texas, se convirtió en un símbolo de inconformidad para su comunidad.

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Meses después, el recuerdo de su historia llegó a las urnas durante las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, donde numerosos ciudadanos aseguraron que votaron pensando en él y en otras familias afectadas por las políticas migratorias.

Ronaldo Salgado, de 29 años, hijo de la víctima, reveló a AFP que el fallecimiento de su padre impulsó a su familia a promover la participación electoral y a pedir cambios en la aplicación de las leyes migratorias.

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La tragedia ocurrió durante la mañana del 7 de julio, cuando Lorenzo se desplazaba hacia su trabajo. Aunque no era la persona que buscaban los agentes migratorios, fue interceptado porque conducía una camioneta parecida a la del que era objetivo del operativo.

Posteriormente, las autoridades lo señalaron de intentar atropellar a los funcionarios. Sin embargo, esa versión fue cuestionada por testigos y la investigación sobre lo sucedido continúa.

Para Ronaldo, el respaldo recibido después de la muerte de su padre se reflejó en una participación electoral que calificó como extraordinaria, particularmente en el sector de East End, en Houston, donde históricamente la asistencia a las urnas suele ser baja.

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El hijo de Lorenzo explicó que, junto con su hermano, decidió impulsar la participación ciudadana después de lo ocurrido, aunque aclaró que nunca les dijeron a las personas por quién debían votar.

Su mensaje estuvo dirigido a respaldar candidatos que tuvieran propuestas para modificar las políticas migratorias y los procedimientos de las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes de inmigración.

En su opinión, los resultados electorales representaron una manifestación de inconformidad frente a las actuaciones de ICE y otras preocupaciones de la población, entre ellas el aumento del costo de vida.

Ronaldo también expresó que los nuevos representantes tendrán que responder a las expectativas de quienes depositaron su confianza en ellos. Entre sus principales demandas mencionó la revisión de las políticas migratorias y el fin de las redadas de ICE en las calles.

Espero que haya cambios significativos y que lo que le ocurrió a mi padre no vuelva a sucederle a nadie.

Los resultados de las elecciones también representaron un cambio político importante. Los demócratas lograron quitarle al partido de Donald Trump el control del Congreso y rompieron más de tres décadas de dominio republicano en Texas al elegir a la primera gobernadora latina del estado.

Salgado señaló que el respaldo electoral no debe convertirse en un cheque en blanco. Si los nuevos dirigentes no cumplen sus promesas de ayudar a los inmigrantes, tendrán que responder políticamente ante los ciudadanos.