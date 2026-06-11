CANAL RCN
Internacional

¿Resultados electorales en Estados Unidos tendrían relación con la muerte de migrante a manos de ICE?

Durante las elecciones de mitad de mandato, numerosos habitantes acudieron a las urnas y aseguraron que su voto estuvo inspirado en la tragedia que vivió la familia de Lorenzo Salgado.

¿Resultados electorales en Estados Unidos tendrían relación con la muerte de migrante a manos de ICE?
Foto: AFP

AFP

noviembre 06 de 2026
05:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un migrante mexicano que recibió disparos de un agente de inmigración en Houston, Texas, se convirtió en un símbolo de inconformidad para su comunidad.

Agente de ICE hirió a un hombre durante un operativo en Nueva York
RELACIONADO

Agente de ICE hirió a un hombre durante un operativo en Nueva York

Meses después, el recuerdo de su historia llegó a las urnas durante las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, donde numerosos ciudadanos aseguraron que votaron pensando en él y en otras familias afectadas por las políticas migratorias.

Ronaldo Salgado, de 29 años, hijo de la víctima, reveló a AFP que el fallecimiento de su padre impulsó a su familia a promover la participación electoral y a pedir cambios en la aplicación de las leyes migratorias.

Tras once días es intervenido el migrante venezolano que recibió un disparo a manos del ICE en Texas
RELACIONADO

Tras once días es intervenido el migrante venezolano que recibió un disparo a manos del ICE en Texas

¿Cómo ICE asesinó a migrante mexicano en EE. UU.?

La tragedia ocurrió durante la mañana del 7 de julio, cuando Lorenzo se desplazaba hacia su trabajo. Aunque no era la persona que buscaban los agentes migratorios, fue interceptado porque conducía una camioneta parecida a la del que era objetivo del operativo.

Posteriormente, las autoridades lo señalaron de intentar atropellar a los funcionarios. Sin embargo, esa versión fue cuestionada por testigos y la investigación sobre lo sucedido continúa.

Para Ronaldo, el respaldo recibido después de la muerte de su padre se reflejó en una participación electoral que calificó como extraordinaria, particularmente en el sector de East End, en Houston, donde históricamente la asistencia a las urnas suele ser baja.

Muertes bajo custodia de ICE alcanzan su tasa más alta, según informe de Human Rights Watch
RELACIONADO

Muertes bajo custodia de ICE alcanzan su tasa más alta, según informe de Human Rights Watch

El caso del migrante asesinado que movilizó a la comunidad latina

El hijo de Lorenzo explicó que, junto con su hermano, decidió impulsar la participación ciudadana después de lo ocurrido, aunque aclaró que nunca les dijeron a las personas por quién debían votar.

Su mensaje estuvo dirigido a respaldar candidatos que tuvieran propuestas para modificar las políticas migratorias y los procedimientos de las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes de inmigración.

En su opinión, los resultados electorales representaron una manifestación de inconformidad frente a las actuaciones de ICE y otras preocupaciones de la población, entre ellas el aumento del costo de vida.

Ronaldo también expresó que los nuevos representantes tendrán que responder a las expectativas de quienes depositaron su confianza en ellos. Entre sus principales demandas mencionó la revisión de las políticas migratorias y el fin de las redadas de ICE en las calles.

Espero que haya cambios significativos y que lo que le ocurrió a mi padre no vuelva a sucederle a nadie.

Los resultados de las elecciones también representaron un cambio político importante. Los demócratas lograron quitarle al partido de Donald Trump el control del Congreso y rompieron más de tres décadas de dominio republicano en Texas al elegir a la primera gobernadora latina del estado.

Salgado señaló que el respaldo electoral no debe convertirse en un cheque en blanco. Si los nuevos dirigentes no cumplen sus promesas de ayudar a los inmigrantes, tendrán que responder políticamente ante los ciudadanos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Paraguay

Senado de Paraguay destituye al presidente Santiago Peña tras cierre de Ueno Bank

Venezuela

María Corina Machado visitó campamento de familiares de presos políticos frente a Rodeo I

Google

Polémica en Estados Unidos: familia demanda a Google por las interacciones de su hija con la IA

Otras Noticias

Viral

Sebastián Villa fue grabado tomando fernet con Blessd y el video se hizo viral

Blessd publicó video con Sebastián Villa tomando fernet: el momento desató comentarios en los hinchas de Boca Juniors.

Omar Pérez

Franco Pérez rompió el silencio en medio de polémica por su desconvocatoria de Colombia

Franco Pérez, hijo de Ómar Pérez, publicó un llamativo mensaje tras quedar fuera de la Selección Colombia Sub-19. Conozca qué dijo y por qué fue desconvocado.

Bogotá

VIDEO | Taxista invadió carril contrario y amenazó con un arma blanca a otro conductor en Bogotá

Contraloría General de la República

Contraloría declaró de impacto nacional los hallazgos fiscales por $61.273 millones en Aerocafé

Enfermedades

Colombia se acerca a los 100.000 casos de dengue en 2026