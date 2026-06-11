Anuel AA vuelve a generar críticas tras pedir en varias entrevistas que Karol G lo desbloquee

Una nueva polémica se encuentra corriendo por cuenta del cantante Anuel AA quien ha vuelto a referirse sobre Karol G en medio de sus más recientes entrevistas tanto en medios internacionales como en podcast.

Aunque el hombre ha logrado llamar la atención de cientos de internautas, las críticas no se han hecho esperar ya que varios usuarios afirman que sus palabras son usadas estratégicamente para obtener titulares en la prensa.

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Anuel AA habla nuevamente sobre Karol G

Esta no es la primera vez que el hombre hace dichas afirmaciones, pues, en semanas pasadas, este compartió un post en Instagram donde incluyó la frase “Karol G, desbloquéame bebé”. Ahora, lejos de quedar en el copie de un post, el trapero decidió hablar sobre el asunto en algunas de sus más recientes entrevistas.

Este fue el caso de su participación en un live en TikTok con el medio Trapy en donde el presentador le preguntó al artista sobre la inspiración de una de sus más melancólicas canciones y si la “Bichota” logró desbloquearlo de sus redes sociales.

“No, todavía no me ha desbloqueado, ando triste. Yo no hago música pensando solo en una persona, pienso en eventos que me han pasado en la vida. Yo puedo haber pasado cuatro eventos con diferentes personas y en una canción derramo todos mis sentimientos y puede sonar como si fuera para una sola persona”, aseguró el hombre.

En otra de sus entrevistas, el intérprete de ‘Más rica que ayer’ aseguró que la razón detrás de su bloqueo es para que Carolina no siga “enamorada” ya que, según su comentario, sus contenidos estarían más presentes en sus redes sociales.

Anuel AA habla sobre su situación con Karol G

Durante una de las más recientes entrevistas del hombre, con el medio musical Billboard, el tema de Karol G volvió a discutirse ya que este le pidió a la periodista que interceda para que Carolina lo desbloquee.

Pese a que las risas no se hicieron esperar en aquel instante, Anuel aseguró que era importante dejar de vivir “con odio” y resentimientos.