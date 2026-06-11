¿Sirve deportar a quienes delinquen? Esto dice un experto sobre la estrategia del Gobierno

Colombia ejecutó un megaoperativo de expulsión que resultó en la deportación de 80 ciudadanos venezolanos capturados por actividades delictivas, elevando a más de 400 el número total de extranjeros expulsados desde agosto de 2026, cuando comenzó el gobierno de Abelardo de la Espriella.

Colombia deportó a 80 venezolanos señalados de cometer delitos

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Los deportados fueron trasladados desde diferentes cárceles y ciudades hasta la frontera, donde Migración Colombia formalizó su salida del territorio nacional.

Respecto a esto, en diálogo con este medio, Daniel Mejía, docente de economía de la Universidad de los Andes, analizó si la estrategia garantiza que los ciudadanos expulsados no vuelvan a entrar al país.

“Nada lo impide porque las fronteras son muy porosas y el control que hay sobre estas fronteras es muy escaso, pero tiene todo el sentido que sean expulsados (…) implica un mayor costo para ellos de estar yendo y viniendo. Cada vez que son capturados son expulsados y tienen que pagar unos tiquetes seguramente de bus para retornar a sus ciudades de origen a donde están delinquiendo. Eso impone un costo alto”.

El experto reveló cifras que respaldan la focalización de estos operativos. Según datos analizados por Mejía basados en capturas policiales entre 2014 y 2026, existen 1.004 ciudadanos extranjeros con entre 6 y 10 capturas, 109 con entre 11 y 15 capturas, 30 con entre 16 y 20 capturas, y cuatro personas con más de 26 capturas en apenas 12 años. "Estas personas no tienen por qué estar en el país", afirmó.

Adicionalmente aclaró que el foco de la estrategia del Gobierno debe mantenerse en quienes delinquen en el país y no en aquellos que contribuyen legalmente.

“No habría razón de estar expulsando ciudadanos que vengan a trabajar legalmente, que vengan a contribuir, especialmente los ciudadanos venezolanos que están huyendo de un régimen dictatorial en Venezuela”, explicó, agregando que “si vienen a delinquir, Colombia tiene todo el derecho a expulsarlos”.

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Mejía también habló sobre la reciente colaboración binacional que ha surgido tras las capturas y advirtió que la falta de cooperación podría favorecer a organizaciones delincuenciales que planifican y ejecutan ataques en Colombia, al encontrar refugio y evitar acciones judiciales en Venezuela.

"Esperemos que esto siga, porque si no, son las organizaciones criminales las que se benefician de que Venezuela haya tenido durante tanto tiempo una posición flexible de darles cobijo a criminales que planean todas sus operaciones desde Venezuela para cometerlas en Colombia, como lo que pasó por ejemplo con el asesinato de Miguel Uribe, y terminen teniendo allá una salvaguarda de que no van a ser perseguidos penalmente ni capturados ni dados de baja”.