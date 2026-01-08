Se confirma la excarcelación de presos políticos de nacionalidad venezolana: se suman a los cinco españoles

El día en el que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la excarcelación de “de un número importante de personas venezolanas y extranjeras”, privadas de la libertad arbitrariamente por el régimen de Nicolás Maduro, se confirmó la liberación de siete presos políticos, cinco de nacionalidad española y dos venezolanos.

Los primeros en dejar la cárcel fueron el periodista Miguel Moreno Dapena, los turistas José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, el empresario Ernesto Gorbe y la activista Rocío San Miguel.

Todos salieron de la cárcel de El Rodeo 1 y fueron puestos en un avión rumbo a España, como lo confirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares:

“Vuelan ya hacia España los 5 compatriotas liberados hoy en Venezuela. Pronto estarán en casa con sus seres queridos. He hablado con ellos para transmitirles mi alegría por su liberación. Agradezco a la Embajada de España en Venezuela y todos los que han contribuido a que haya sido posible”.

¿Quiénes son los primeros presos políticos de nacionalidad venezolana en ser liberados?

Se trata del ingeniero eléctrico, Enrique Márquez Pérez, que fue detenido El 7 de enero del 2025 y el periodista y dirigente político Biagio Pilieri, que se encontraba en el Helicoide, que Estados Unidos señala como el mayor centro de torturas de Latinoamérica, desde hace un año y cuatro meses.

Márquez Pérez fue vicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) entre el 2021 y el 2023 y luego candidato a las presidenciales de Venezuela en 2024, que generaron múltiples denuncias por fraude, cuando se anunció que Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez habían ganado, aunque sin compartir las actas electorales.

Diferentes organismos ejercen presión para que todos los presos políticos sean liberados:

Tan pronto como se conoció la noticia, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, hizo un llamado a que la excarcelación de presos en Venezuela “se lleve a cabo sin demora y se extienda a todos los que han sido detenidos injustamente”.

Mientras, Alfredo Romero, director de Foro Penal (ONG que presta asistencia jurídica a las personas detenidas por el régimen), dijo que lo que en realidad se espera es “que sea un proceso de reconciliación nacional y no un simple gesto o una ficción en la que se liberan personas y se encarcelan otras”.