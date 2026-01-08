CANAL RCN
Internacional

Los cinco presos políticos liberados en Venezuela van rumbo a su país

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció el jueves “la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras”.

Foto: Freepik
Noticias RCN

enero 08 de 2026
06:06 p. m.
El anuncio de excarcelación de presos políticos en Venezuela, realizado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mantiene a la expectativa a las familias de 806 privados de la libertad, venezolanos y extranjeros, entre ellos 175 militares.

Sin embargo, hacia las 5:00 de la tarde, Alfredo Romero, director de la organización no gubernamental que presta asistencia jurídica a las personas detenidas por el régimen de manera arbitraria, Foro Penal, informó:

“Hasta ahora solo hemos verificado 5 excarcelaciones de presos políticos del día de hoy. Hay listas que ruedan en redes que no son ciertas. Esperemos se produzca la liberación total de los presos políticos”.

Los cinco presos liberados por Venezuela tras el anuncio de Rodríguez van en camino a su país:

Minutos antes, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, informó que los cinco presos excarcelados por Venezuela ya se encuentran de camino a su país:

“Vuelan ya hacia España los 5 compatriotas liberados hoy en Venezuela. Pronto estarán en casa con sus seres queridos. He hablado con ellos para transmitirles mi alegría por su liberación. Agradezco a la Embajada de España en Venezuela y todos los que han contribuido a que haya sido posible”.

Foro Penal y OEA hacen un llamado a tomarse en serio la liberación de presos políticos:

Tras conocer el anuncio, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, dijo que, desde la Organización de Estados Americanos esperan que la liberación de personas privadas de la libertad por razones políticas “se lleve a cabo sin demora y se extienda a todos los que han sido detenidos injustamente”.

Y agregó que “Venezuela necesita que todo su pueblo contribuya de forma constructiva, en consonancia con los principios democráticos y los derechos fundamentales, a forjar su futuro lo antes posible”.

Un mensaje similar al de Alfredo Romero, que advirtió al Gobierno temporal de Delcy Rodríguez: “Esperamos que sea un proceso de reconciliación nacional y no un simple gesto o una ficción en la que se liberan personas y se encarcelan otras”.

