Régimen en Venezuela anunció liberación de un gran número de presos políticos

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció este 8 de enero que un número significativo de venezolanos y extranjeros serán excarcelados en las próximas horas.

Las liberaciones de los presos políticos sería una exigencia reiterada de la oposición. Rodríguez calificó la acción del régimen como un "gesto de paz".

Sin embargo, indicó que se trató de una decisión unilateral y no consensuada con ninguna otra parte.

Régimen en Venezuela excarcelará a presos políticos

Se trata de las primeras excarcelaciones bajo el interinato de Delcy Rodríguez, quien asumió funciones de manera temporal tras la operación militar de Estados Unidos del 3 de enero en la que se capturó Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El anuncio de las liberaciones de los presos políticos venezolanos y extranjeros la hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez:

Para la convivencia pacífica el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras.

¿Cuándo serán liberados los presos políticos en Venezuela?

La oenegé Foro Penal contabiliza 806 presos por razones políticas en Venezuela, de ellos 175 militares.

Aunque Jorge Rodríguez no precisó el número de privados de la libertad por razones políticas que serán liberados, confirmó que será “un número importante”.

Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento.

Alfredo Romero, presidente de Foro Penal confirmó la información: "Estaremos verificando cada libertad. Sabemos ya de algunas personas en camino a la libertad, incluyendo extranjeros".

El embajador de Colombia en Venezuela me dice que aún no se sabe si habrá liberación de colombianos en este primer grupo, sin embargo, están alistándose para recibirlos, de ser el caso.