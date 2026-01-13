Se duplicó el número de visas revocadas por los EE. UU., fueron 100.000 en 2025

El número de visas revocadas en los Estados Unidos, bajo el primer año de la segunda administración Trump, se duplicó con respecto al último año de la administración Biden.

No contento con las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), el endurecimiento de que requisitos para obtener un visado y la evaluación de personas que han sido naturalizadas en los Estados Unidos, el republicano alcanzó una cifra récord en este indicador que, en el 2024, se mantuvo por debajo de los 41.000.

Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, “unos 8.000 visados de estudiante y 2.500 visados especializados para personas que tuvieron encuentros con las fuerzas de seguridad de EE. UU. por actividades delictivas” fueron retirados.

La mitad de este último grupo, por conducir bajo influencia del alcohol; por lo que prometieron seguir deportando a “estos delincuentes para mantener la seguridad de Estados Unidos”.

En el 2026 Trump promete revocar la ciudadanía de 100 a 200 personas por mes:

En el nuevo año no solo se revisarán las visas concedidas a 55 millones de extranjeros en todo el mundo.

Según un documento conocido por el diario The New York Times, la administración Trump ordenó evaluar y revocar el estatus de ciudadano de 100 a 200 personas, cada mes, en el 2026.

Al finalizar el año podrían ser más de 7.000, de los 26 millones de ciudadanos extranjeros naturalizados en los Estados Unidos; lo que generó una nueva alerta en la comunidad migrante.

Sin embargo, el jurista experto en inmigración Álex Gálvez dijo a Telemundo que “es un error muy grande, primeramente, que le den la ciudadanía a alguien que no sea elegible. Ahora, encontrar 100 o 200 cada mes va a ser prácticamente imposible”, debido a que “en los últimos nueve años, solamente, 120 personas fueron desnaturalizadas; es decir, se les quitó la ciudadanía”.