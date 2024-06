Se redujo en 40% el número de migrantes interceptados en frontera con México: Casa Blanca

El número de migrantes interceptados en la frontera entre Estados Unidos y México ha caído "en más de un 40%" desde que hace tres semanas entró en vigor un decreto que restringe la entrada, informó el miércoles un portavoz de la Casa Blanca.

A principios de junio, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que autoriza el cierre de la frontera con México a los migrantes que solicitan asilo cuando haya más de 2.500 cruces irregulares en el promedio de siete días.

Esta medida prevé la reapertura de la frontera cuando la cifra baje a 1.500 cruces diarios.

¿Cuáles son las excepciones del decreto de Biden?

En su estrategia se incluyen excepciones como: los menores que viajan solos, las víctimas de "una forma grave de tráfico", los migrantes con un visado y aquellos que lleguen a un puerto de entrada mediante una vía legal, como la aplicación móvil CBP One.

Además de posibilitar el cierre de la frontera, el decreto endurece los estándares para examinar las solicitudes de asilo y favorece las deportaciones aceleradas.

Cayó la cifra de migrantes interceptados en la frontera con México

El Departamento de Seguridad Interior (DHS) precisó este miércoles 26 de junio a través de un comunicado que, “el promedio de interceptaciones en siete días de la patrulla fronteriza ha disminuido más del 40% a menos de 2.400 por día. Considerando este es el nivel más bajo desde el 17 de enero de 2021.

Cabe precisar que, a lo largo de estas semanas, el DHS ha expulsado "a más de 24.000 personas a más de 20 países" en más de 100 vuelos internacionales de repatriación, informó el comunicado.

Un anuncio en víspera del primer debate presidencial

Joe Biden y Donald Trump, candidatos a la Presidencia de Estados Unidos, tendrán muy presente en el debate del jueves que, según las encuestas, buena parte del electorado está preocupado por la seguridad en la frontera con México y por la afluencia de migrantes,.

Por un lado, Trump sigue siendo partidario de la mano dura y promete tomar medidas "tan draconianas como sea necesario", como "cerrar la frontera" con México, reanudar la construcción del muro y deportar "masivamente". Además de afirmar en sus mítines que los migrantes "envenenan la sangre del país” acusándolos de ser delincuentes.

Y por otra parte está Joe Biden, quien planea llegar a la Casa Blanca con la promesa de impulsar una política migratoria "más humana" y una vía hacia la ciudadanía para 11 millones de indocumentados.

"No demonizaré a los inmigrantes", "no separaré a las familias", afirma el demócrata, de 81 años, que asegura que él no hará "politiqueo" con el tema migratorio.