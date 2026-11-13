Desgarrador mensaje de la expareja de 'Cata Amatista', la reconocida actriz de Colombia que falleció

El 12 de noviembre de 2026, Catalina Fernández Gómez, la actriz y creadora de contenido conocida en redes sociales como 'Cata Amatista', falleció.

Catalina Fernández, que tenía 24 años y actuó principalmente en el teatro y en producciones independientes de Cali, fue diagnosticada con un tumor cerebral en 2023.

Además, su situación médica empeoró en 2025 debido a que, de acuerdo con lo que ella misma informó, su cáncer se extendió hasta la columna.

La noticia fue confirmada por sus seres queridos mediante un desgarrador post publicado en Instagram.

"Cata ha partido de este plano material. Su cuerpo ha descansado, pero su luz, su amor y todo lo maravilloso que sembró en este mundo se quedan para siempre en cada uno de nosotros", se precisó.

Asimismo, en las últimas horas, Alix Escobar, la expareja de 'Cata Amatista', también redactó un sentido mensaje de último adiós.

Este fue el desgarrador mensaje de Alix Escobar tras la muerte de Catalina Fernández Gómez

Alix Escobar describió a 'Cata Amatista' como su primer gran amor, manifestó que la tendrá siempre presente en sus pensamientos y le agradeció por cada una de las vivencias que tuvieron.

"La vida me dio el primer amor más maravilloso del mundo. Escúchame cada vez que te diga 'te amo' para sentirte cerca de nuevo. Pensé que después de la muertes de tantas personas sería más fácil aceptar cuando volviese a suceder y no. El hueco que siento ahora mismo es tan profundo que me disocia y me aturde, más que otras veces. Me deja en pausa y con mucho silencio de no saber tantas cosas", dijo.

"Catalina, gracias por llenar cada espacio con tu energía linda, por ser mi polo a tierra muchas veces, por la historia que construimos y porque fuimos prueba de un amor real hasta lo último, chiquita, y ahora más allá", escribió también.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Catalina Fernández Gómez, la actriz y creadora de contenido de Colombia

Luego de que se confirmó el fallecimiento de 'Cata Amatista', sus seguidores han escrito múltiples mensajes de luto en las redes sociales.

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"Fuerza", "ahora tienen un ángel que los cuida", "este mundo la extrañará mucho", "que en paz descanse", "un beso hasta el cielo", "mis más sentidas condolencias" y "no me puedo creer esta noticia", han sido algunas de las reacciones.