Universidad se pronunció por caso de 'Rogelio', el gato que habría sido intervenido vivo durante una práctica académica

La denuncia sobre la presunta intervención quirúrgica de un gato vivo durante una práctica universitaria generó indignación y abrió preguntas sobre los procedimientos utilizados en la formación de profesionales veterinarios.

La senadora Andrea Padilla hizo pública la situación de 'Rogelio', un felino que, según la información divulgada, habría sido sometido a una apertura en el tórax para extraerle parte de un pulmón y a una intervención en el esófago.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, uno de los estudiantes habría informado que el procedimiento se realizó durante una práctica académica y que, al finalizar, se solicitó practicarle la eutanasia al animal. Sin embargo, el estudiante habría decidido retirarlo del recinto médico-académico.

El gato llegó posteriormente a una clínica veterinaria con un delicado estado de salud.

¿Qué respondió la Universidad involucrada?

Ante la controversia, la Fundación Universitaria San Martín publicó un comunicado este 13 de noviembre, en el que lamentó lo ocurrido y reiteró su compromiso con el respeto por la vida, el bienestar animal y las normas que regulan sus actividades académicas.

La institución fue enfática en señalar que la intervención practicada a ‘Rogelio’ no correspondió a una instrucción institucional ni estaba contemplada dentro de las actividades previstas en el programa de especialización.

Según explicó, la clase práctica estaba diseñada para desarrollarse mediante un biomodelo. Además, aseguró que sus lineamientos académicos no permiten realizar intervenciones como la que habría sido practicada al felino.

La universidad también indicó que, de acuerdo con los primeros hallazgos de su investigación interna, los profesionales veterinarios que participaron en la clase habrían acordado realizar el procedimiento por decisión propia, sin consultar ni recibir autorización de las instancias académicas competentes.

Universidad adelanta investigación para establecer responsabilidades

La Fundación Universitaria San Martín informó que ya inició las actuaciones internas correspondientes para determinar qué medidas académicas, disciplinarias y administrativas podrían aplicarse frente a las decisiones de los profesionales involucrados.

La institución aseguró que el proceso se desarrolla bajo criterios de rigor, celeridad y confidencialidad, con el propósito de garantizar el debido proceso y proteger los derechos de las personas involucradas.

Asimismo, explicó que no entregará públicamente más detalles mientras avanzan las indagaciones, con el fin de no interferir en su desarrollo. La información recopilada será puesta a disposición de las autoridades competentes cuando sea requerida.

¿Qué pasará con ‘Rogelio’?

Mientras se conocen los resultados de las investigaciones internas y las posibles actuaciones de las autoridades, el gato continúa en recuperación bajo atención veterinaria.