🔴 EN VIVO | Selección Colombia vs. Chile en Cali: vea aquí el partido

Este viernes 13 de noviembre, la Selección Colombia estará jugando en Cali por primera vez en 27 años. El equipo de Néstor Lorenzo recibe a la Selección de Chile en el estadio Pascual Guerrero en un amistoso internacional que tendrá su revancha este martes 17 de noviembre en Santiago.

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Colombia llega en una nueva era tras el Mundial de 2026, luego del retiro de figuras como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y David Ospina, razón por la cual el equipo cuenta con varios jugadores que apenas están empezando a sumar experiencia con la 'Tricolor'.

¿Dónde ver Colombia vs. Chile gratis?

El partido será llevado a los hogares colombianos gracias a la transmisión de Fútbol RCN. El partido estará disponible gratis a través de la señal abierta del Canal RCN, pero también habrá opciones para quienes buscan ver el juego online.

La app del Canal RCN también tendrá la señal totalmente gratis y está disponible en la Play Store y la App Store. Además, será trasmitido a través de YouTube y también en TikTok, por lo que no hay excusa para perderse este compromiso.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Luego de los dos partidos ante el seleccionado chileno, primero en Cali y después en Santiago, los jugadores de la Selección Colombia se concentrarán nuevamente en sus clubes hasta la fecha FIFA del mes de marzo.

De momento, no se conoce cuándo iniciarían las eliminatorias para el Mundial de 2030 ni cómo sería el formato, por lo que todavía no se conoce cuáles son los posibles rivales para ese futuro compromiso de la 'Tricolor'.