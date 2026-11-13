Los 10 SUV más vendidos: cuáles son y cuánto cuestan hoy en Colombia

El mercado automotor colombiano consolida su transformación en la recta final de 2026, con los SUV (Sport Utility Vehicles) dominando cerca de la mitad de las matrículas nuevas en el país.

Este segmento ha desplazado definitivamente a los automóviles tradicionales, impulsado por la preferencia de las familias por vehículos más altos, versátiles para la topografía nacional y con tecnologías eficientes.

De acuerdo con los reportes recientes del sector automotor (Andemos y Fenalco-Andi), los utilitarios representan más del 45 % del total de vehículos matriculados en Colombia. A este fenómeno se suma una oferta mucho más competitiva gracias a los tratados de libre comercio (especialmente con Brasil y México) y la fuerte entrada de marcas asiáticas con precios agresivos y alto equipamiento de serie.

Los 10 SUVS más vendidos del país

Mazda CX-30: El modelo ensamblado en México se mantiene como uno de los favoritos indiscutidos del público colombiano gracias a su diseño, acabados interiores y tecnología Mild-Hybrid (híbrido ligero).

Rango de precio: Entre $115.000.000 y $145.000.000 COP.

Toyota Corolla Cross: El referente del segmento compacto en Colombia destaca por su confiabilidad mecánica y por haber popularizado la hibridación completa (HEV) en el país.

Rango de precio: Entre $138.000.000 y $175.000.000 COP.

Renault Duster: El clásico SUV producido en la planta de Envigado (Antioquia) continúa firme en el podio gracias a su robustez, disponibilidad de repuestos y versiones con tracción 4x4 ideales para la geografía colombiana.

Rango de precio: Desde $95.000.000 hasta $118.000.000 COP.

Kia Seltos / Kia Sonet: La marca surcoreana ha logrado capturar una porción clave del segmento B-SUV con propuestas enfocadas en conectividad, pantallas de gran formato y garantías extendidas.

Rango de precio: Entre $98.000.000 y $132.000.000 COP.

Suzuki Fronx / Suzuki Grand Vitara: Impulsados por la tecnología híbrida ligera (SHVS), ambos modelos importados desde India han escalado posiciones rápidamente al ofrecer precios de entrada muy competitivos frente a sus rivales directos.

Rango de precio: Desde $94.000.000 hasta $135.000.000 COP.

Chevrolet Tracker: Con motorización turbo eficiente y un paquete completo de seguridad activa desde sus versiones de entrada, sigue siendo una de las apuestas más fuertes de General Motors en el país.

Rango de precio: Entre $99.000.000 y $124.000.000 COP.

BYD Yuan Up / Song Plus: El liderazgo de la movilidad eléctrica e híbrida enchufable en Colombia tiene nombre propio. Estos modelos han democratizado el acceso a vehículos cero y bajas emisiones en el segmento utilitario.

Desde $105.000.000 hasta $185.000.000 COP.

Ford Territory / Escape: La marca del óvalo mantiene una presencia sólida en el segmento de SUV medianos, atrayendo a familias que buscan amplitud en la segunda fila de asientos y motores turbo de buen desempeño en carretera.

Rango de precio: Entre $142.000.000 y $195.000.000 COP.

Nissan Kicks: Renovado y con un enfoque claro en el confort urbano, este modelo se mantiene como una alternativa confiable y económica de mantener dentro de los SUV compactos.

Rango de precio: Desde $104.000.000 hasta $129.000.000 COP.

Hyundai Kona / Creta: Con opciones tanto a combustión como híbridas y eléctricas, la firma surcoreana cierra el listado de los modelos con mayor dinamismo comercial en las principales vitrinas de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.