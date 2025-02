Tensión en Panamá por la llegada del secretario de Estado de EE. UU. y las amenazas de Trump sobre el canal

Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, llegó en las recientes horas a la capital panameña en su primer viaje al extranjero como jefe de la diplomacia norteamericana, en medio de tensiones por la amenaza del presidente Donald Trump de retomar el control del canal de Panamá.

Secretario de Estados Unidos viajó a Panamá

Rubio iniciará con su llegada a Panamá, una gira de seis días que lo llevará también a El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana con una agenda centrada en el canal, la migración, la lucha contra el crimen organizado y la contención de la influencia de China en la región.

El secretario de Estado fue recibido por el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, en el aeropuerto Panamá Pacífico.

A diferencia de sus antecesores, que adoptaban un mensaje conciliador con sus aliados en los primeros viajes, Rubio llegó a América Latina con una política exterior agresiva.

Su viaje está precedido por las deportaciones de migrantes esposados y las acusaciones de que China interviene en el canal de Panamá a través de Hutchison Holdings, empresa de Hong Kong que opera dos puertos en las entradas de la vía interoceánica.

Trump incluso ha manifestado que no descarta la idea de usar la fuerza militar para recuperar el canal, construido por Estados Unidos y entregado a Panamá a fines de 1999, en virtud de tratados bilaterales.

Rubio visitará el canal de Panamá, según un funcionario estadounidense, y se reunirá con el presidente José Raúl Mulino este domingo.

Por su parte, Mulino, descarta abrir negociaciones y ya se quejó ante la ONU por la amenaza de Trump. En diferentes oportunidades ha reiterado que el canal es de Panamá.

El mandatario panameño ha negado que China ejerza control sobre el canal. En medio de la polémica, autoridades panameñas iniciaron una auditoría de Hutchison Holdings.

Tensión en Panamá por visita de Marco Rubio

Poco antes de que llegara el vuelo del secretario de Estado, grupos de manifestantes quemaron banderas de Estados Unidos en el centro de la capital.

Para este domingo, día en el que se dará el encuentro entre Rubio y Mulino, fueron convocadas más protestas en la capital.

Algunos expertos creen que Trump solo está ejerciendo presión y podría declarar una victoria si reduce la influencia de China y Estados Unidos, aumenta la inversión en el canal, algo que la mayoría de los panameños aprobarían.

Rubio ha minimizado la opción militar, pero sin llevar la contraria a su jefe. "El presidente ha sido bastante claro en cuanto a que quiere volver a administrar el canal", dijo a la radio SiriusXM en una entrevista antes del viaje.

Reconoció que el gobierno de Panamá en general es pro estadounidense, pero considera que el canal, por donde pasa el 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos, es un interés nacional fundamental para Washington.

"No podemos permitir que ninguna potencia extranjera, en particular China, tenga ese tipo de control potencial sobre el canal que tienen. Eso simplemente no puede seguir así", advirtió Rubio.

El enviado especial de Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver-Carone, dijo el viernes que la culpa no es de Mulino sino del expresidente panameño Juan Carlos Varela, quien, en 2017, durante el primer mandato presidencial de Trump, rompió lazos con Taiwán a favor de China.

"No fue solo un reconocimiento diplomático. Literalmente abrió las compuertas y le dio activos estratégicos en toda la zona del canal a China", afirmó.

Acusó a Panamá de aumentar injustamente los peajes para los barcos estadounidenses, pero Panamá asegura que el alza fue para las naves de todos los países ante la sequía, exacerbada por el cambio climático, que afectó el funcionamiento del canal.