El mensaje que Nicolás Maduro envió desde la cárcel, según su hijo

Nicolás Maduro Guerra reapareció públicamente y entregó nuevos detalles sobre una conversación privada que sostuvo con su padre, el exlíder venezolano Nicolás Maduro, actualmente detenido en Estados Unidos.

RELACIONADO Nicolás Maduro se declaró inocente de narcoterrorismo y dijo que sigue siendo presidente de Venezuela

El pronunciamiento se dio durante un encuentro político con militantes del chavismo, en un contexto marcado por la transición política en Venezuela y el avance de una ley de amnistía en la Asamblea Nacional.

Habló Nicolás Maduro acerca de un diálogo que tuvo con su padre

Según el hijo de Maduro, su padre le expresó tranquilidad frente a los acontecimientos políticos en el país y confianza en las decisiones que se están tomando desde el oficialismo.

Hablamos bastante. Él preguntó cómo estaba todo, cómo está la patria, cómo estaba el equipo" También indicó en su intervención que Maduro le había afirmado que "'Ustedes están haciendo exactamente lo que tienen que hacer y están tomando los pasos correctos, nuestra tranquilidad aquí es la unidad del pueblo y la unidad con el alto mando y mi equipo, que es el equipo de la patria. Confío plenamente en el equipo y han hecho lo que tienen que hacer"'

Nicolás Maduro Guerra reveló el mensaje de su padre desde prisión

Durante su intervención, Maduro Guerra explicó que hablaron extensamente. Comentó que su padre le preguntó por la situación general del país, el estado del movimiento político que lideró durante años y el desempeño del equipo que hoy conduce el proceso institucional.

RELACIONADO Diosdado Cabello desató indignación justificando la detención de Juan Pablo Guanipa

El mensaje, de acuerdo con el relato del diputado, fue claro: considera que se están dando “los pasos correctos” para preservar la unidad del pueblo venezolano.

El concepto de unidad fue uno de los ejes centrales del mensaje. Según el hijo de Maduro, el exlíder del chavismo insistió en la necesidad de cohesión entre las fuerzas políticas afines, el alto mando y lo que denominó “el equipo de la patria”.

Para Maduro, esa cohesión sería clave para mantener estabilidad en medio del complejo escenario político y judicial que atraviesa Venezuela.

Ley de amnistía en Venezuela y el llamado a la unidad política

En ese mismo contexto, Nicolás Maduro Guerra vinculó las palabras de su padre con el debate legislativo que se desarrolla actualmente en la Asamblea Nacional: la ley de amnistía impulsada por el oficialismo.

RELACIONADO El poderoso cargo que le dio Delcy Rodríguez a la hija de Diosdado Cabello en plena transición en Venezuela

El proyecto, aprobado en primera discusión, busca otorgar beneficios jurídicos a personas procesadas por delitos relacionados con hechos políticos desde 1999, excluyendo crímenes graves como homicidio o violaciones a los derechos humanos.

El diputado aseguró que su padre considera que la amnistía debe ser un instrumento amplio, no selectivo, y que debería aplicarse a todos los actores involucrados en el conflicto político venezolano. Esa postura, según Maduro Guerra, responde a la idea de reconciliación nacional que el chavismo intenta posicionar en esta nueva etapa.

No obstante, la iniciativa ha generado cuestionamientos, especialmente tras episodios recientes que pusieron en duda las garantías ofrecidas por el régimen. Casos como el del opositor Juan Pablo Guanipa, liberado y posteriormente detenido nuevamente, han alimentado la desconfianza sobre el alcance real de la ley.

Mientras tanto, figuras clave del poder, como Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, defienden la amnistía como una salida política a años de confrontación.