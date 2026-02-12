CANAL RCN
Internacional

Cámara de Diputados aprueba bajar la edad de imputabilidad a 14 años en Argentina

El texto, impulsado por el presidente Javier Milei, busca modificar el sistema penal juvenil vigente desde 1980.

Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 12 de 2026
07:31 p. m.
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó este jueves un proyecto de ley impulsado por el presidente Javier Milei que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad penal.

La iniciativa, que obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, ahora deberá ser debatida en el Senado. El texto busca modificar el sistema penal juvenil vigente desde 1980, considerado uno de los más antiguos de la región.

Campaña oficialista y críticas opositoras

El oficialismo defendió la reforma bajo el lema “delito de adulto, pena de adulto”, promovido por la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich. “A los 14 años se comprende que dañar o matar está mal y debe tener consecuencias”, argumentó el diputado Ramiro Gutiérrez durante el debate.

La oposición cuestionó la rapidez del trámite en comisión y advirtió sobre la falta de presupuesto y de infraestructura carcelaria para aplicar la norma.

“Se trae una discusión de ‘cárcel y bala’ para problemas de adolescentes pobres que no encontraron un Estado que les diera lo necesario”, señaló la diputada peronista Victoria Tolosa Paz.

Contexto regional y presión social

Argentina mantiene la edad punible más alta de Sudamérica, mientras que en la mayoría de los países se fija en 14 años. Brasil y Ecuador la establecen en 12. Según estándares internacionales, la edad mínima de responsabilidad penal marca el límite a partir del cual un menor puede ser juzgado.

El debate ocurre en un clima de fuerte sensibilidad social tras delitos cometidos por adolescentes que tuvieron amplia repercusión mediática.

En diciembre pasado, un caso en Santa Fe involucró a jóvenes de entre 14 y 16 años en el asesinato de un adolescente de 15. Este miércoles, familiares de víctimas se manifestaron frente al Congreso para exigir la aprobación de una nueva ley penal juvenil.

