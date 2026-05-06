Luto en el periodismo: Ted Turner, fundador de CNN, murió a los 87 años

El periodismo está de luto por el fallecimiento de Ted Turner, fundador de la reconocida cadena de noticias CNN, a los 87 años.

La noticia la dio a conocer Turner Enterprises a través de un comunicado en el que reveló que el último adiós se llevará a cabo en dos tandas: en un evento privado con familiares y allegados; y uno público que se concretará pronto.

¿De qué murió Turner?

Turner nació el 19 de noviembre de 1938 en Ohio, estudió en la Universidad de Brown en Rhode Island y trabajó como guardia costero. Posteriormente, se vinculó a la empresa de vallas publicitarias de su papá: Turner Advertising Company.

Luego de tomar las riendas de la compañía tras la muerte del papá, estuvo detrás de la compra de cinco emisoras para luego venderlas. El negocio permitió que adquiriera el canal de televisión 17, el cual fue nombrado como WTCG.

El crecimiento se dio con la transmisión de los partidos de Atlanta Braves y, a medida que pasaban las décadas, el nombre cambió a WTBS e incluso llegó a competir en audiencia con NBC y CBS.

CNN y Cartoon Network: las dos más grandes creaciones

Sin duda, el auge se dio en los 80. Turner le dio vida a Cable News Network, conocida como CNN, y siendo revolucionaria al ser la primera cadena con noticias las 24 horas del día. Aún se recuerda la impactante cobertura en la guerra del Golfo.

El imperio de Turner no quedó ahí y, tras la consolidación de CNN, fundó TNT y Cartoon Network, dos canales que también han perdurado con el tiempo. Además, es el responsable de Ted Turner Reserves, un rancho con animales en peligro de extinción.

Los deterioros en su salud tuvieron origen en 2018, cuando anunció que tenía demencia con cuerpos de Lewy, condición que se asemeja al Parkinson o Alzheimer.