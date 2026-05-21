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Congresista republicano advierte riesgos para Colombia ante próximas elecciones

Atlantic Council y el congresista republicano Bernie Moreno advirtieron sobre riesgos de violencia política y posibles impactos regionales ante las elecciones en Colombia.

Noticias RCN

mayo 21 de 2026
08:51 p. m.
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Las elecciones en Colombia comenzaron a generar pronunciamientos desde Estados Unidos, donde sectores políticos y organismos relacionados con asuntos internacionales expresaron preocupación por el panorama de seguridad y violencia política que rodea el proceso electoral en el país.

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Uno de los pronunciamientos más relevantes provino del Atlantic Council, organización enfocada en las relaciones entre Estados Unidos y otros países, así como del congresista republicano de origen colombiano Bernie Moreno, quien lanzó varias advertencias sobre el contexto electoral colombiano y sus posibles consecuencias para la región.

Moreno aseguró que en distintas zonas del país existen bandas y grupos criminales que estarían atentando contra la población y presionando cambios en las decisiones de voto. Las advertencias fueron relacionadas con escenarios de violencia política y riesgos para el proceso democrático en Colombia.

¿Qué dijo Bernie Moreno sobre las elecciones en Colombia?

El congresista republicano afirmó que las elecciones colombianas representan un momento decisivo para el país y advirtió sobre las consecuencias que, según su visión, podría traer una “mala elección” para Colombia y América Latina.

Durante sus declaraciones, Moreno señaló que “todos los malos actores que están actualmente en Cuba, Venezuela y Nicaragua se trasladarán a Colombia” si el país “toma el camino equivocado”. Además, aseguró que esto representaría “un desastre absoluto para América Latina” y también para Colombia.

El político también destacó que Colombia cuenta con “una economía próspera” e “importante”, por lo que insistió en que los votantes deben entender “lo que está en juego” en medio de las decisiones electorales que deberá tomar el país.

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