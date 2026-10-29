Senador de EE. UU. que ayudó con el regreso de María Corina Machado puso un ultimátum

El senador republicano Rick Scott aseguró en entrevista exclusiva con NTN24 que Venezuela tendrá elecciones libres y un nuevo líder democráticamente elegido dentro de ocho meses.

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Esto, como efecto del regreso de la líder opositora María Corina Machado al país después de varios intentos fallidos.

“Gobierno democrático en ocho meses”: Scott sobre Venezuela

Scott, quien ha mantenido comunicación permanente con el gobierno de EE. UU. sobre Venezuela, atribuyó directamente al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio el retorno de Machado.

“Esto no habría ocurrido si no hubieran comenzado con el arresto a Maduro. Nada de esto estaría pasando si no hubiera sido arrestado Maduro”, declaró.

El legislador confirmó la existencia de un plan específico impulsado por el secretario de Estado que contempla el establecimiento de una nueva Corte Suprema, elecciones sin condiciones con supervisión internacional y la liberación de prisioneros políticos.

Sobre su rol en el regreso de la Premio Nobel de Paz 2025, Scott prefirió no revelar detalles de sus conversaciones con Trump, argumentando que están en medio de un proceso hacia la democracia y la libertad.

Detalles del regreso de MCM a Venezuela

Aunque confirmó haber mantenido diálogo con el presidente Trump durante años sobre Venezuela, incluso durante su primera administración.

Por otro lado, el senador expresó su preocupación por la seguridad de Machado y confirmó estar trabajando con la administración para garantizar su protección.

Quiero asegurarme de que esté a salvo. Quiero asegurarme de que el pueblo de Venezuela vea esperanza por su futuro.

Con respecto a la liberación de presos políticos, Scott mostró optimismo: “Yo creo van a ser liberados. Creo que Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello van a dejar la opresión y la persecución”. El senador espera que para diciembre se produzca una liberación masiva.

Asimismo, fue enfático al describir a Rodríguez, actual presidenta interina del régimen venezolano, como amiga de Maduro y no del pueblo de Venezuela.