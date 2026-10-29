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Hubo un fuerte sismo en el mundo HOY 29 de octubre: atento al reporte OFICIAL

¿De cuánto fue la magnitud? ¿Qué profundidad tuvo este movimiento telúrico? Descubra aquí los detalles completos.

Foto: Volcano Discovery.

Nicolás Forero

octubre 29 de 2026
03:30 p. m.
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Este jueves 29 de octubre de 2026, se detectó un fuerte movimiento telúrico en Filipinas.

El sismo se sintió cuando eran las 3:31 de la tarde en ese país, pero las 10:31 de la mañana en Colombia.

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La magnitud sobrepasó los 5.0 y la profundidad, de acuerdo con los expertos de las entidades sísmicas oficiales, fue superficial.

¿Dónde fue exactamente el epicentro? ¿Cuáles fueron las zonas más próximas? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte temblor que se sintió en Filipinas hoy 29 de octubre de 2026

  • 3:31 p.m. en Filipinas / 10:31 a.m. en Colombia

Epicentro: Mar de Filipinas, 125 km al este de Bislig, Surigao del Sur

Magnitud: 5.4.

Profundidad: superficial (10 kilómetros).

Lugares más cercanos: a 121 kilómetros de Hinatuan, a 121 de Lingig, a 125 de Bislig y a 131 de Taytayan.

¿Qué han dicho las autoridades tras este fuerte sismo en Filipinas?

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología realizó el monitoreo pertinente y explicó que el temblor tuvo una intensidad de 2. Esto significa que se sintió ligeramente, pero que no generó daños estructurales.

Además, el Servicio Geológico de Estados Unidos emitió una alerta verde, lo que traduce que no se han reportado heridos ni víctimas mortales y que es muy baja la probabilidad de que suceda.

Entre tanto, las autoridades también han detallado que, a pesar de que el movimiento telúrico se originó en el mar, no tuvo la fuerza suficiente para afectar el oleaje y generar un tsunami.

Por ende, no se han suspendido las actividades marítimas ni ordenado las evacuaciones en las zonas costeras.

¿Cuál ha sido el último temblor que se ha detectado en Colombia hoy 29 de octubre de 2026?

A las 10:45 de la mañana de este jueves, el Servicio Geológico Colombiano confirmó el siguiente movimiento telúrico:

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  • 10:45 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 23 de Sipí (Chocó), a 50 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 52 de El Dovio (Valle del Cauca).

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