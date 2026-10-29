Salchichón, butifarra, mortadela y otros productos bajarían de precio si se aprueba la ley de ajuste fiscal que presentó el Gobierno

El Gobierno Nacional presentó en la tarde del jueves, 29 de octubre, su ley de ajuste o rescate fiscal ante el Congreso de la República, con la que promete reducir el gasto, devolver el IVA a 19 millones de colombianos y beneficiar a nueve de cada diez pequeños empresarios.

Así lo anunció el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, antes de radicar el proyecto: “Vemos hoy a independientes, micro y pequeños empresarios agobiados con la carga impositiva. La ley de rescate económico baja la tasa de impuesto pensando en ellos (…) nueve de cada 10 empresas se beneficiarán, especialmente los pequeños empresarios y los que están arrancando”.

Colombia, según Restrepo, “necesita esta operación de rescate, para salir del hueco, atraer más inversión, generar más confianza y mayor número de empleos”. Con eso en mente, el proyecto propone cinco ejes de rescate: “social, en salud, en crecimiento, en la inversión y en el tema fiscal, para ordenar la casa”.

Productos y servicios que experimentarían una baja en el precio de aprobarse la ley de rescate fiscal:

Para alivianar el impacto al bolsillo, teniendo en cuenta que algunos productos aumentarían de precio, de aprobarse la ley de ajuste fiscal quedarían exentos del IVA del 19% el ACPM, la madera, los seguros, los planes complementarios de salud, el salchichón, la butifarra, la mortadela, entre otros.

Estos últimos, según el documento de 340 páginas, “en atención a su relevancia dentro de la canasta básica de consumo de los hogares de bajos ingresos”.

De acuerdo con el Gobierno Nacional, el 70% del ajuste fiscal se lograría reduciendo el gasto. De ahí, la propuesta de “reducir total o parcialmente la carga tributaria del IVA” mediante la devolución “focalizada en el 68% de la población de menores ingresos, cubriendo a más de 35 millones de personas”.

Del otro lado de la balanza, el 10% de personas con mayores ingresos en el país pagarían nuevos impuestos y aumentaría el IVA al 19% de productos como licores, tabaco, cigarrillos electrónicos, el azúcar, el café, los vehículos híbridos o eléctricos y las compras de menos de 200 dólares en plataformas en línea.

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Ley de rescate contempla beneficios para los contribuyentes y sanciones para los evasores:

De acuerdo con el vicepresidente Restrepo, la ley de rescate contempla penas en prisión “para los contrabandistas y cárcel para los evasores fiscales” entendiendo “ambas como expresiones de corrupción”.

Además, anunció, “premios para aquellos que cumplan con sus obligaciones financieras”.