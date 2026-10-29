Delcy Rodríguez prometió elecciones limpias en Venezuela tras la llegada de María Corina Machado

Venezuela atraviesa un periodo de incertidumbre política tras la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense en enero. Desde entonces, Delcy Rodríguez ejerce como presidenta interina en medio de las presiones de EE. UU. y de las exigencias de distintos sectores sobre el futuro institucional del país.

Uno de los principales interrogantes es cuándo se celebrarán nuevas elecciones y bajo qué condiciones se garantizará la transparencia del proceso. La oposición ha cuestionado los resultados de los comicios presidenciales de 2024, mientras que la renovación de las instituciones electorales se mantiene como uno de los asuntos centrales del debate político venezolano.

En ese escenario, Rodríguez prometió que habrá elecciones limpias, aunque no precisó una fecha para la convocatoria.

¿Qué prometió Delcy Rodríguez sobre las próximas elecciones?

La mandataria interina aseguró que Venezuela celebrará los procesos electorales establecidos en la Constitución y que estos estarán bajo la responsabilidad de una autoridad electoral renovada. Sin embargo, evitó ofrecer un calendario que permita conocer cuándo se realizarán las votaciones.

Muchos se preguntan sobre los tiempos electorales. Lo he dicho, habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo.

¿Qué cambios plantea el Gobierno en el sistema electoral y judicial?

Delcy Rodríguez sostuvo que las reformas que impulsa su administración en los sistemas judicial y electoral tienen como propósito avanzar hacia instituciones que generen confianza entre los distintos sectores políticos.

Según explicó, estos cambios permitirían la “conformación de un poder electoral aceptado por todos”, una declaración que apunta a la necesidad de contar con una autoridad que sea reconocida por el oficialismo y la oposición.

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Ahora, aunque Rodríguez defendió la transformación institucional como una vía para avanzar, no detalló en su pronunciamiento los plazos ni los mecanismos específicos con los que se llevarán a cabo los cambios.

La mandataria también pidió a los ciudadanos evaluar su gestión a partir de los resultados y no de las confrontaciones políticas.

Venezolanas, venezolanos, les pido que me midan por los hechos. Menos peleas, más soluciones.

¿Por qué el regreso de María Corina Machado es importante?

El anuncio de Delcy Rodríguez se produjo pocos días después del regreso de María Corina Machado a Venezuela, el 25 de octubre, tras permanecer diez meses fuera del país.

La dirigente opositora, reconocida con el Premio Nobel de la Paz, no pudo participar como candidata en las elecciones presidenciales de 2024 debido a su inhabilitación política. En su lugar, la oposición respaldó a Edmundo González Urrutia, quien se encuentra exiliado en España desde septiembre de ese año.

Tras los comicios, Machado denunció un fraude electoral y defendió la victoria de González Urrutia, en medio de la controversia por los resultados y de las disputas sobre la legitimidad del proceso.

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Su regreso representa un nuevo capítulo en la confrontación entre el oficialismo y la oposición, especialmente ante la posibilidad de que se convoquen nuevas elecciones.