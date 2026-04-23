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Senador republicano Bernie Moreno sería observador de EE.UU en las elecciones presidenciales del 31 de mayo

Con este anuncio, Moreno se suma a la lista de actores internacionales que seguirán de cerca el desarrollo de las elecciones.

Foto: AFP

Noticias RCN

abril 23 de 2026
05:57 p. m.
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El senador republicano Bernie Moreno dijo que viajaría a Colombia para participar como observador internacional en las elecciones presidenciales de 2026.

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El anuncio se conoció tras una reunión en Washington D.C. con congresistas del Centro Democrático, quienes entregaron informes sobre la violencia política que ha sufrido el partido durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Lo más importante es la seguridad de los candidatos, eso es número uno, y la integridad de la elección. Yo creo que ambas cosas van a pasar. Vamos a ir al final de mayo a observar las elecciones en la primera vuelta, a ver cómo sale”, afirmó Moreno, subrayando que “el futuro de Colombia y el futuro de los Estados Unidos deben estar bien aliados como siempre hemos sido”.

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Moreno además pidió garantizar la seguridad de los candidatos

Durante su intervención, el senador insistió en que la protección de los aspirantes presidenciales debe ser una prioridad. “La seguridad de los candidatos es fundamental”, señaló, en referencia a las denuncias de amenazas y atentados contra líderes opositores en el país.

Moreno también destacó que la observación internacional busca dar confianza al proceso electoral y respaldar la transparencia de los comicios.

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Bernie Moreno sobre las ayudas de Estados Unidos para Colombia

El legislador advirtió que la cooperación estadounidense hacia Colombia deberá ser revisada en el marco de la nueva administración que surja de las urnas. “Las ayudas de Estados Unidos para Colombia deberán ser discutidas con el próximo gobierno”, expresó, dejando claro que la relación bilateral dependerá de los compromisos que asuma el nuevo presidente.

Con este anuncio, Moreno se suma a la lista de actores internacionales que seguirán de cerca el desarrollo de las elecciones en Colombia, en un contexto marcado por denuncias de violencia política y tensiones institucionales.

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