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Errores humanos y falta de equipos detrás del choque entre avión y camión de bomberos en aeropuerto de Nueva York

El reporte confirma parte de la información divulgada días después del siniestro.

Foto: AFP

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AFP

abril 23 de 2026
07:21 p. m.
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Varios errores humanos y la ausencia de equipamiento adecuado estuvieron detrás del choque entre un avión y un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, ocurrido en marzo, según un informe preliminar publicado este jueves por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés).

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El accidente, registrado el 22 de marzo, involucró a un CRJ-900 de Jazz Aviation operado para Air Canada y dejó como saldo la muerte de los dos pilotos, además de varias decenas de heridos. El reporte confirma parte de la información divulgada días después del siniestro.

Confusión en la torre de control

De acuerdo con los hallazgos iniciales, el primer error fue la decisión del controlador aéreo de autorizar el cruce del camión de bomberos por la pista mientras el avión se aproximaba.

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Segundos después, al percatarse de la equivocación, el controlador ordenó “parar, parar, parar”. Sin embargo, uno de los socorristas declaró que no sabía a quién iba dirigido el mensaje.

Solo cuando escuchó “Camión 1, parar, parar, parar” comprendió que la instrucción era para ellos, pero ya habían ingresado a la pista y el impacto fue inevitable.

Falta de transpondedor y condiciones adversas

El informe también subraya la ausencia de un transpondedor en el vehículo de emergencia. Los investigadores señalaron que este dispositivo habría permitido al sistema de control aéreo detectar automáticamente la trayectoria convergente con el avión y anticipar el conflicto.

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El accidente ocurrió en medio de la noche, bajo condiciones operativas difíciles: varios equipos atendían otra emergencia simultánea en el aeropuerto y las comunicaciones de radio estaban parcialmente interferidas.

LaGuardia, el tercer aeropuerto de Nueva York, movilizó 32,8 millones de pasajeros en 2025, según las autoridades portuarias.

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