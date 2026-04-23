Karol G anunció el lanzamiento de su nueva canción junto a Greg González

Carolina Giraldo es tendencia mundial tras protagonizar uno de los escenarios musicales más populares en el mundo como lo es Coachella y, al mismo tiempo, anunciar su nueva gira mundial con el que su álbum ‘Tropicoqueta’ será el centro de atención.

Por supuesto, esta cantidad de anuncios se han dado en medio de una discutida polémica por la confirmación de su ruptura con Feid, las declaraciones que ha ofrecido sobre el tipo de hombre que desea y algunas causas por las que sus relaciones no han funcionado.

Ante esto, el anuncio de su nuevo sencillo ya es tema de conversación en redes sociales ya que Giraldo anunció el lanzamiento oficial de esta tras cantarla por primera vez en el festival en California.

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Karol G anunció su nueva canción

Para sorpresa de todos sus seguidores, Carolina impactó al tomarse las historias, de su cuenta oficial en Instagram, y compartir una fotografía de su presentación junto a Greg González, vocalista y guitarrista de Cigarettes After Sex.

El performance, que solo se dio durante la primera fecha de su participación en Coachella, dio bastante contenido en redes sociales ya que inicialmente Karol expresó que no iba a lanzar la melodía.

Así mismo, compartió que, aunque en un primer momento sintió que la canción no le pertenecía, decidió interpretarla ya que iba dirigida principalmente a un ser querido que ya no se encontraba junto a ella.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que miles de internautas asociaron rápidamente la letra de la misma con la posible situación amorosa que se encuentra atravesando al haber finalizado su largo romance con Feid.

Es que después de ti se me acabó la vida no aprendo a vivir sin tu compañía por este dolor fabrico fantasías de que estás aquí conmigo todavía que todavía me cuidas quiero que alguien me diga que todo esto es mentira

El sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales disponibles.

¿Cuándo será el concierto de Karol G en Colombia?

Por otro lado, la antioqueña sorprendió a sus más fieles fanáticos al anunciar solo una fecha de su gira en Colombia. Esta será el próximo 4 de diciembre de 2026 en El Campín de Bogotá, de modo que, hasta el momento no se tienen contempladas más fechas en el país.

Ante la incertidumbre, el sello discográfico de la mujer se pronunció al manifestar que, por ahora, no pueden anunciar una fecha en Medellín a raíz del proceso de remodelación al que se someterá el estadio.