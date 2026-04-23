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Lo que hallaron en el celular del cantante D4vd, sospechoso de asesinar y descuartizar a Celeste Rivas de 13 años

Celeste Rivas, de 13 años, apareció sin vida en el carro del artista. El vehículo había sido abandonado en una vía en las colinas de Hollywood. El fétido olor alertó a las autoridades.

Lo que hallaron en el celular del cantante D4vd, sospechoso de asesinar y descuartizar a Celeste Rivas de 13 años
Foto: AFP

AFP

abril 23 de 2026
05:51 p. m.
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El artista de 21 años, cuyo verdadero nombre es David Anthony Burke, podría enfrentar hasta la pena de muerte por el asesinato de Celeste Rivas, de 14 años.

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La fiscalía acusa al cantante de matar y descuartizar a Rivas y guardar sus restos en bolsas que dejó pudriéndose en el maletero de su Tesla. El vehículo fue encontrado abandonado en las colinas de Hollywood.

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La presunta razón del asesinato de la menor Celeste Rivas

El cadáver de Celeste Rivas fue hallado en descomposición y descuartizado el pasado 8 de septiembre.

Según la acusación, D4vd habría matado a la joven porque ella amenazaba con revelar sus relaciones sexuales, lo que podía arruinar su carrera musical.

Este macabro crimen ha generado revuelo en Estados Unidos, en particular porque la obra de D4vd parecía hacerle eco.

El cantante de R&B se hizo famoso en 2022, cuando su tema "Romantic Homicide" tuvo un gran éxito en TikTok.

El miércoles se hicieron públicos los resultados de la autopsia de la adolescente.

Los servicios forenses de Los Ángeles concluyeron que se trató de un homicidio causado por "múltiples heridas penetrantes". No se especificó la causa de las lesiones.

La familia de la joven "está absolutamente devastada por las conclusiones contenidas en el informe del médico forense sobre la horrible y atroz muerte de su querida hija", manifestaron en un comunicado, en el que pidieron a la prensa que "respete su intimidad".

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Lo que hallaron en el celular del cantante D4vd

D4vd fue detenido la semana pasada tras siete meses de investigación. El intérprete se declaró no culpable y compareció el jueves ante un tribunal de Los Ángeles, vestido con el uniforme naranja de preso.

El cantante estadounidense es sospechoso de haber asesinado a una adolescente cuyo cuerpo en descomposición fue encontrado en su automóvil, tenía contenido de pornografía infantil en su teléfono, reveló el jueves la fiscalía de Los Ángeles.

Durante esta audiencia preliminar, la fiscal Beth Silverman aseguró que el registro al iPhone del artista reveló "una cantidad significativa de pornografía infantil".

No precisó si dicho contenido se refería a fotos o videos de la víctima.

A la salida de la audiencia, la defensa de D4vd declinó emitir comentarios.

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