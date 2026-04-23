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Vandalizan carro de jugador del Pereira en plena crisis: video

Rompen carro de futbolista del Pereira en plena crisis deportiva.

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Foto: Deportivo Pereira

Noticias RCN

abril 23 de 2026
07:10 p. m.
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El carro de Jordy Monroy fue vandalizado en Pereira este 23 de abril de 2026, mientras el Deportivo Pereira realizaba una rueda de prensa. El vehículo del defensor apareció con vidrios rotos en medio de la crisis deportiva que atraviesa el club.

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El hecho ocurrió en medio de un contexto complejo para el equipo, que ocupa el último lugar en la Liga BetPlay y enfrenta problemas administrativos recientes.

¿Cómo ocurrió el vandalismo al carro de Jordy Monroy?

El ataque se registró mientras el plantel atendía a los medios de comunicación. Según reportes, desconocidos lanzaron piedras contra el vehículo, rompiendo el panorámico y el vidrio lateral del lado del conductor.

La situación se conoció a través de un video publicado en redes sociales por el periodista Samuel Duque, donde se evidencian los daños. El comunicador calificó lo ocurrido como un hecho lamentable, en medio de la jornada informativa del club.

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El incidente se produjo en la previa del partido que el Deportivo Pereira disputará ante Atlético Nacional en Yopal, por la recta final del torneo.

¿Qué pasa con el Deportivo Pereira en medio de la crisis?

El vandalismo se suma a una serie de situaciones que han afectado al club en los últimos días. El equipo atraviesa una crisis deportiva marcada por su ubicación en el fondo de la tabla, sin victorias en el campeonato y a pocas fechas del cierre del todos contra todos.

A esto se agregan decisiones administrativas que han impactado la institución, como la sanción anunciada el 22 de abril por la Superintendencia de Sociedades a directivos del club por incumplimientos en la gestión.

Además, el Ministerio del Deporte confirmó la pérdida del reconocimiento deportivo, lo que agrava el panorama institucional del denominado “Grande Matecaña”.

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El caso del carro de Jordy Monroy vandalizado en Pereira refleja el ambiente de tensión que rodea al equipo en uno de los momentos más complejos de su historia reciente.

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