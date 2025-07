Sheinbaum apuesta al diálogo para evitar una crisis comercial con EE. UU.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este sábado que confía en “llegar a un acuerdo” con el gobierno de Estados Unidos para frenar los aranceles del 30% anunciados por Donald Trump a las exportaciones mexicanas.

“Vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos”, dijo durante un evento público, apenas unas horas después de que Trump publicara en su red Truth Social una carta en la que informaba oficialmente la decisión, que entraría en vigor el 1 de agosto de 2025.

Sheinbaum destacó que ya se instaló una mesa de negociación en Washington entre delegaciones de ambos países, lo que permitiría a México “llegar en mejores condiciones” a la fecha límite.

En ese primer encuentro, las autoridades estadounidenses anticiparon los detalles de la medida y, según el gobierno mexicano, se dejó claro que se trataba de un trato “injusto” y con el cual “no estamos de acuerdo”.

México busca alternativas para proteger su economía

Las secretarías de Economía y Relaciones Exteriores de México señalaron en un comunicado conjunto que el país ya está “en negociaciones para pactar una alternativa” que permita proteger tanto empleos como empresas a ambos lados de la frontera.

México depende fuertemente del mercado estadounidense: el 80% de sus exportaciones se dirigen a ese país. Por eso, la entrada en vigor de los aranceles tendría un impacto económico inmediato y profundo.

Desde su regreso a la presidencia, Trump ha endurecido su discurso hacia México, acusándolo de no hacer lo suficiente para frenar la migración y el narcotráfico. En la carta enviada a Sheinbaum, escribió: “México me ha estado ayudando a asegurar la frontera, PERO lo que ha hecho no es suficiente”.

Con el reloj en cuenta regresiva hacia el 1 de agosto, México busca frenar una escalada comercial que podría golpear con fuerza a su economía.