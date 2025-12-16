CANAL RCN
Ciudadanos de estos siete países no podrán ingresar a los Estados Unidos por decisión del presidente Trump

Días antes, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, solicitó a la administración ampliar las restricciones de viaje de 19 a 30 países.

Restricciones Estados Unidos
Foto: AFP

diciembre 16 de 2025
09:56 p. m.
La política migratoria de la administración de Donald Trump volvió a endurecerse este martes con la ampliación de la prohibición de ingreso a Estados Unidos para ciudadanos de siete países, una decisión que incluye a Siria y a titulares de pasaportes de la Autoridad Palestina, y que se produce en un contexto de creciente tensión internacional.

Desde la Casa Blanca se defendió la medida al señalar que el presidente actúa “para proteger la seguridad de Estados Unidos”, una postura coherente con la línea que Trump ha sostenido durante años a favor de restricciones migratorias más severas.

En el mismo mensaje difundido en redes sociales, el gobierno afirmó que la intención también es impedir la entrada de extranjeros que “socaven o desestabilicen su cultura, su gobierno, sus instituciones o sus principios fundacionales”.

Trump mantiene una postura “solidaria” con Israel:

En el caso palestino, la ampliación del veto formaliza una práctica que ya se venía aplicando de manera informal. La administración Trump había restringido previamente los viajes de titulares de pasaportes de la Autoridad Palestina como muestra de solidaridad con Israel, mientras potencias occidentales como Francia y el Reino Unido reconocen el Estado palestino.

La lista de países afectados por la prohibición total incluye también a Burkina Faso, Malí, Níger, Sierra Leona y Sudán del Sur, naciones que se encuentran entre las más pobres de África. A ellas se suma Laos, en el sudeste asiático, ampliando el alcance geográfico de una medida que refuerza el enfoque restrictivo de Washington en materia de inmigración.

Días antes dos soldados estadounidenses murieron en Siria:

La decisión se conoce poco después de un ataque ocurrido en Siria, en el que murieron dos soldados estadounidenses y un civil, luego de que Trump intentara ayudar en la reconstrucción del país árabe, tras la caída de Bashar al Asad.

En respuesta, las autoridades sirias atribuyeron el ataque a un integrante de las fuerzas de seguridad que iba a ser destituido por mantener “ideas islamistas extremistas”.

