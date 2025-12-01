Siete hombres habrían estado detrás de una red de explotación sexual de menores en Reino Unido

Este miércoles 12 de noviembre, siete hombres fueron acusados en Reino Unido por la presunta explotación sexual de 11 menores de edad. Estos hechos habrían ocurrido entre 2022 y 2025 en Bristol.

Estas personas fueron capturadas 24 horas antes. Las autoridades les venían siguiendo el rastro por una investigación que comenzó en noviembre de 2023, hace dos años.

¿Quiénes son los siete capturados?

Algunos de los cargos contra ellos son explotación sexual de menores, violación, agresión sexual y suministro de drogas. Lo que estalló en el entramado fue el caso de una adolescente que habría sido explotada por ellos.

Las identidades de los acusados son: Mohamed Arafe, Sina Omari, Wadie Sharaf, Hussain Bashar, Mohammed Kurdi, Sardam Ahmed e Ihab Al-Eisawi. Sus edades oscilan entre 19 y 21 años, exceptuando al último que tiene 26.

“Esta sigue siendo una investigación compleja y delicada que tiene como objetivo principal la protección de las jóvenes contra la explotación y la interrupción de la actividad delictiva”, declaró Tom Herbert, inspector a cargo de la investigación.

Víctimas tenían entre 15 y 19 años

Con respecto a las víctimas, se supo que tenían entre 15 y 19 años para cuando ocurrieron los presuntos hechos.

Por su parte, el superintendente de Policía, Deepak Kenth, indicó lo siguiente: “Los agentes de policía de proximidad han estado apoyando la investigación desde que se detectaron estos delitos por primera vez”.

“En colaboración con nuestros organismos asociados, hemos organizado eventos en el centro de Bristol y seguimos trabajando con hoteles, taxistas y otras empresas para concienciar sobre las señales de explotación y la necesidad de denunciar cualquier preocupación o problema a la policía”, sostuvo.

Entre los años 90 y comienzos del 2010, varias ciudades en Inglaterra se vieron azotada por la presencia de bandas de jóvenes que abusaban menores tras darles licor o sustancias.