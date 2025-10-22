VIDEO | Mujer con Parkinson tocó un instrumento durante importante cirugía cerebral en Inglaterra

La protagonista de esta historia se llama Denise Bacon, una maestra de lenguaje pensionada que vive en Crowborough, Inglaterra. Hace 11 años le diagnosticaron Parkinson, lo cual le fue generando complicaciones en la movilidad.

A lo largo del tiempo, la mujer de 65 años empezó a experimentar dificultades para caminar, bailar, hablar y tocar el clarinete. Por eso, se sometió a una estimulación cerebral profunda.

Le diagnosticaron Parkinson en 2014

El procedimiento se llevó a cabo en el King’s College Hospital. Los expertos de Mayo Clinic explican en su sitio web que la estimulación conlleva implementar electrodos en el cerebro, los cuales liberan impulsos eléctricos que buscan activar las células.

Aparte del Parkinson, este tratamiento se aplica en pacientes con temblores, síndrome de Meige, epilepsia, síndrome de Tourette y trastornos obsesivos compulsivos.

La cirugía requiere hacer agujeros en el cerebro en donde se instalan electrodos. El procedimiento es similar al marcapasos. Además, no suele ser un procedimiento de riesgo alto.

Cirugía fue un éxito

El equipo detrás de la estimulación de Bacon estuvo liderado por el doctor Keyoumars Ashkan. El primer gran resultado se dio durante la operación, debido a que después de la instalación de los electrodos, los dedos de la paciente mejoraron su movilidad.

Durante el procedimiento, se le pidió a Bacon que tocara el clarinete, lo cual hizo sin dificultad. Es más, ella tuvo mayores facilidades cuando recuperó la movilidad en los dedos.

“Nos encantó observar una mejora instantánea en los movimientos de sus manos, y por lo tanto en su capacidad para tocar, una vez que se le administró estimulación cerebral”, indicó el centro médico en un comunicado con el que dio a conocer la historia.

La buena noticia llegó después de la cirugía. La paciente sintió que sus capacidades psicomotrices mejoraron notablemente.