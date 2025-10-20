Colombia en el top 10 de los países que más importan tequila en el mundo

El tequila se suma a la lista de bebidas alcohólicas de mayor acogida en Colombia. Los cafeteros son los únicos de América Latina en el top 10 de países que más importan la bebida a base de agave y los segundos que más consumen el típico mexicano en la región, según datos del Consejo Regulador del Tequila (CRT).

Desde mediados de la década de los 90, las exportaciones de tequila aumentaron un 600%, alcanzando un 29,3% solo en el 2024.

Y Colombia es uno de los países en los que el mercado de tequila ha crecido de manera significativa los últimos años, con un crecimiento anual del 18% al 20%.

Los colombianos tienen nuevos gustos:

Atrás parecen quedar los días en los que los colombianos se mantenían fieles a la cerveza y el aguardiente. El último informe del Consejo Regulador del Tequila revela que han estado virando hacia productos premium, de origen certificado y alta calidad.

Una tendencia similar a la de países del norte. De acuerdo con el CRT, las exportaciones de Tequila a los Estados Unidos alcanzaron los 4.413.590.582 litros; a Alemania, los 143.809.889 litros; a España, los 103.586.877 litros; a Francia, los 82.579.154 litros; al Reino Unidos, los 55.252.991 litros; a Canadá, los 52.689.909 litros; a Japón, los 41.495.335 litros; a Italia, los 34.280.831 litros; a Australia, los 31.426.477 litros, y, finalmente, a Colombia, los 27.327.880 litros.

Otros datos sobre el consumo de tequila en el mundo:

El auge del turismo en México, la expansión de la coctelería, el interés por productos artesanales y el marketing cultural impulsaron la venta de Tequila en el mundo, al punto, en el que os Estados Unidos, han llegado a consumir más tequila que el mismo México.

Sus consumidores principales son las generaciones de jóvenes y, por países, el tequila blanco suele consumirse especialmente en Estados Unidos, Canadá y Australia; el tequila reposado, en España, Italia y Francia, y el tequila añejo o cristalino, en Japón, Alemania y Reino Unido.