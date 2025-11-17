Simon Leviev, 'el estafador de Tinder', liberado en Georgia tras dos meses de detención

El israelí Simon Leviev, conocido mundialmente por el documental de Netflix “El estafador de Tinder”, fue liberado en Georgia después de permanecer dos meses detenido. Su abogada, Mariam Koublachvili, confirmó este viernes que el caso quedó “definitivamente cerrado” luego de que Alemania retirara la demanda de extradición que pesaba en su contra.

Leviev, cuyo verdadero nombre es Shimon Yehuda Hayut, de 34 años, es acusado de múltiples fraudes financieros, especialmente de seducir a mujeres en aplicaciones de encuentros para obtener grandes sumas de dinero.

Detención y liberación en Georgia

El exconvicto fue arrestado en septiembre en el aeropuerto de Batoumi, ciudad balnearia ubicada en el mar Negro, tras una solicitud de Interpol derivada de una denuncia en Alemania. Desde entonces permaneció en una cárcel de Kutaisi, en el oeste del país.

La investigación alemana se originó en una denuncia presentada por una mujer en Berlín, quien aseguró haber sido estafada por 50.000 euros tras conocerlo en Tinder. Sin embargo, al desistir de la demanda de extradición, las autoridades germanas cerraron el proceso, lo que permitió la liberación “sin condiciones” de Leviev.

El historial de fraudes y el impacto mediático

Entre 2017 y 2019, Simon Leviev se habría hecho pasar por un acaudalado heredero en Tinder, convenciendo a varias mujeres de prestarle importantes sumas de dinero que nunca devolvió. Según la prensa internacional, el monto total de las estafas ascendería a unos 10 millones de dólares en distintos países.

Su comportamiento fue objeto de investigaciones periodísticas y alcanzó notoriedad global con el estreno en 2022 del documental de Netflix “El estafador de Tinder”, que narró las historias de varias de sus víctimas y se convirtió en un éxito internacional.

Leviev, por su parte, ha negado las acusaciones. En declaraciones a CNN en 2022 aseguró que solo utilizó la aplicación “para encontrar chicas”, rechazando la versión de las víctimas y de los fiscales que lo señalan como uno de los estafadores más mediáticos de los últimos años.