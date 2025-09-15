CANAL RCN
Internacional

El estafador de Tinder original y por el que se realizó el documental de Netflix, fue capturado: esto se sabe

El hombre descargaba la aplicación, engañaba a las mujeres y se quedaba con grandes sumas de dinero. Esto se sabe de su captura.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

septiembre 15 de 2025
10:37 a. m.
En las últimas horas, se conoció que Simon Leviev, el hombre que realmente se llama Shimon Yehuda Hayut e inspiró el documental de Netflix titulado 'El estafador de Tinder', fue capturado.

Este ciudadano israelí, que ha enfrentado cargos por robo, falsificación, fraude y estafa, se encontraba en Georgia, pero fue encontrado por las autoridades en un aeropuerto.

RELACIONADO

Hasta el momento, no se ha informado cuál es el destino hacia el que quería viajar Simon Leviev. Sin embargo, sí se conoció que la captura se materializó exactamente en el aeropuerto de Batumi.

¿Por qué fue capturado Simon Leviev, el estafador de Tinder por el que se realizó el documental de Netflix?

Luego de la captura, las autoridades de Georgia han hecho énfasis en que Simon Leviev fue arrestado debido a que tenía una circular de la Interpol.

No obstante, por ahora, no se ha informado cuáles son los cargos por los que podría ser procesado en ese país ni cómo avanzará su situación en los próximos días.

De esa manera, restar esperar si el Ministerio del Interior de Georgia vuelve a pronunciarse para proporcionar más detalles acerca del momento penal que está enfrentando Simon Leviev.

Este hombre, que en realidad se llama Shimon Yehuda Hayut, se conoce como Simon Leviev debido a que esa fue una de las identidades que utilizó para tratar de camuflarse y realizar múltiples estafas.

¿Qué se informó en el documental de Netflix acerca del estafador de Tinder?

En 2022, tras múltiples entrevistas con las víctimas de Simon Leviev, se conoció que este hombre recaudó más de diez millones de dólares tras las estafas.

RELACIONADO

Su 'modus operandi' era mostrarse como un hombre poderoso y millonario, deslumbrar a las mujeres con regalos de lujo y, posteriormente, fingir que lo estaban amenazando para que le prestaran grandes cantidades de dinero.

 

 

