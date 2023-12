Sin pruebas de vida de Elkana Bohbot, esposo de colombiana en Israel, secuestrado por Hamás

Se completan 11 semanas desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás. Bajo el poder del grupo terrorista aún hay más de cien personas, entre ellos está Elkana Bohbot, esposo de la colombiana Rebeca González, quien lleva 78 días esperando noticias.

Es desgarradora la situación de esta familia. Habían planeado viajar a Colombia para pasar la Navidad, pero la guerra no solo les arrebató la ilusión de volver, sino que se llevó consigo a una de las bases de su hogar: su esposo.

Han sido semanas difíciles, pero aún mantiene la fe de que Bohbot esté vivo y que pueda volver sano y salvo con su familia.

¿Hay alguna prueba de supervivencia de Elkana Bohbot?

No. En este momento llevamos más de 78 días esperando por alguna noticia de vida, situación de salud, de vida de mi esposo, que en este momento sigue en manos del grupo terrorista Hamás.

Tengo que confesar que personalmente cada día es peor, cada día, cada mañana despertar para mí es una pesadilla.

Es muy muy doloroso lo que yo estoy viviendo, siento que no se lo puedo desear a nadie. No estoy en duelo, estoy en medio de la incertidumbre, qué está pasando con él.

Vea también: Israelí secuestrado por Hamás recibió la ciudadanía colombiana

¿Qué le dice su hijo porque no ve a su papá?

Ya ni siquiera pregunta por él, me dice mi papá se fue, la resignación de que su papá ya no está aquí.

Es volver a explicarle que su papa no lo dejó, que simplemente está con personas malas, que se lo llevaron, que no lo dejan volver, que lo están buscando, que los aviones lo buscan, es volver a repetirle eso a un niño de tres años y medio, de verdad que no logro.

¿Ha recibido apoyo de Colombia tras el secuestro de su esposo?

He tocado muchísimas puertas, le he mandado cartas al presidente Gustavo Petro pidiéndole que me dé una ayuda humanitaria, que, por medio de él, de Catar, de Egipto, pueda solicitar la liberación de él como colombiano.

Elkana recibió de manera muy atenta del mismo presidente de la República su nacionalización, pero en este momento no hay ninguna solicitud de Colombia para liberación de él.