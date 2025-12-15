CANAL RCN
Economía

Confirman cambios en el pico y placa que habrá en Bogotá para el año 2026

Hay ajustes que deben tener en cuenta los conductores de la capital para el próximo año.

Así funcionará el pico y placa regional este puente festivo: evite la costosa multa
Foto: Secretaría de Movilidad

Noticias RCN

diciembre 15 de 2025
04:39 p. m.
La Alcaldía Mayor, encabezada por Carlos Fernando Galán, ha confirmado un paquete de cambios en el esquema de la restricción de circulación conocida como ‘Pico y Placa’, que afectará de manera significativa a los vehículos matriculados fuera de la capital y que comenzará a implementarse a principios de 2026.

Aunque el alcalde aún no ha definido si habrá rotación en el esquema habitual de lunes a viernes para el año venidero, las novedades anunciadas ya generan alertas entre los conductores.

El cambio más relevante y de mayor impacto es la implementación del ‘Pico y Placa’ los sábados para los vehículos particulares que tienen matrícula en otros municipios o ciudades del país. Esta medida, que se aplicará dos veces al mes a partir del primer semestre de 2026, busca abordar la alta participación de carros foráneos en la congestión bogotana.

Se estima que cerca del 30 % del flujo vehicular que circula diariamente en la ciudad corresponde a automóviles registrados en otras jurisdicciones.

El horario de esta restricción sabatina será amplio y riguroso: se extenderá desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., cubriendo la totalidad de la jornada diurna y nocturna en la que se registra un alto movimiento de personas por actividades comerciales y recreativas.

La rotación se ceñirá al calendario del mes, adoptando el mismo esquema de placas pares e impares, pero adaptado a la fecha del sábado: los sábados con fecha par tendrán restricción para las placas que terminan en 1, 2, 3, 4 y 5. Por su parte, los sábados con fecha impar, la prohibición de circular aplicará para los números 6, 7, 8, 9 y 0.

Otros cambios que tendrá el pico y placa para 2026

Adicionalmente, se confirmó un ajuste significativo en la tarifa del ‘Pico y Placa Solidario’ para los vehículos que no están registrados en la capital. Esta modalidad permite a los conductores pagar un valor para obtener un permiso de circulación libre de la restricción. La tarifa para los carros con placas foráneas sufrirá un aumento considerable, pasando de un 20 % adicional a un 50 % sobre el valor base del permiso. Este cambio tarifario es una estrategia fiscal que, al igual que la restricción sabatina, busca desincentivar el registro de vehículos fuera de Bogotá.

Al encarecer la opción de circular libremente, la administración distrital espera motivar a los propietarios a trasladar su matrícula a la ciudad, equilibrando las cargas fiscales y obteniendo mayores recursos para la movilidad.

El Distrito también anunció un alivio puntual para los conductores durante la temporada de fin de año. La medida del ‘Pico y Placa’ será suspendida temporalmente en dos fechas clave para facilitar el flujo de personas que salen y regresan a la ciudad: el viernes 26 de diciembre de 2025 y el viernes 2 de enero de 2026.

Las autoridades indicaron que esta suspensión busca aliviar la alta congestión esperada en estas jornadas decembrinas, aunque aclararon que la restricción se mantendrá vigente en todos los demás días hábiles de diciembre y enero.

Los conductores deben recordar que el incumplimiento de las normas de 'Pico y Placa' acarrea costosas sanciones. Actualmente, la multa por esta infracción se encuentra cerca de los $711.750 (equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes de 2025), y se prevé que esta cifra aumente con el ajuste del salario mínimo para 2026.

Además de la multa, el vehículo puede ser inmovilizado y trasladado a los patios, implicando costos adicionales de grúa y parqueadero. Los conductores bogotanos y foráneos deben permanecer atentos a la fecha exacta de entrada en vigor del ‘Pico y Placa’ sabatino y a cualquier confirmación sobre la eventual rotación del esquema semanal por parte de la Alcaldía.

