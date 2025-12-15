Atención: ¡temblor se sintió ampliamente en Colombia! Esto reportó el Servicio Geológico Colombiano

El Servicio Geológico Colombiano, sobre las 3:43 de la tarde, reportó que hubo un temblor que se sintió ampliamente en varias zonas del país.

Este movimiento telúrico se presentó en Córdoba y superó los 3.0 de magnitud. ¿En dónde fue el epicentro? ¿De cuánto fue la profundidad? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor que se sintió ampliamente en Colombia hoy 15 de diciembre de 2025

3:43 p.m.

Epicentro: Sahagún, Córdoba.

Magnitud: 3.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de La Unión (Sucre), a 25 de Pueblo Nuevo (Córdoba) y a 30 de Ciénaga de Oro (Córdoba).

Intensidad percibida: 4 (sentido ampliamente).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 15 de diciembre de 2025

5:22 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

6:28 a.m.

Epicentro: Roldanillo, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de La Unión (Valle del Cauca), a 8 de Roldanillo (Valle del Cauca) y a 11 de Versalles (Valle del Cauca).

6:30 a.m.

Epicentro: Dagua, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 103 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Dagua (Valle del Cauca), a 20 de La Cumbre (Valle del Cauca) y a 32 de Yumbo (Valle del Cauca).

7:24 a.m.

Epicentro: El Piñón, Magdalena.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Zapayán (Magdalena), a 22 de Chibolo (Magdalena) y a 31 de Concordia (Magdalena).

7:26 a.m.

Epicentro: Bahía Solano, Chocó.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 31 kilómetros.

Municipios cercanos: a 53 kilómetros de Bahía Solano (Mutis) (Chocó), a 58 de Vigía del Fuerte (Antioquia) y a 59 de Juradó (Chocó).

Intensidad percibida: 2 (apenas sentido).

8:40 a.m.

Epicentro: Carmen del Darién, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 30 kilómetros de Carmen del Darién (Chocó), a 43 de Murindó (Antioquia) y a 60 de Vigía del Fuerte (Antioquia).

9:23 a.m.

Epicentro: Girón, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Girón (Santander), a 13 de Piedecuesta (Santander) y a 14 de Bucaramanga (Santander).

1:40 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

3:41 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 5 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 14 de Guachetá (Cundinamarca).

3:57 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 140 kilómetros.