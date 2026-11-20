El Gobierno Nacional aclaró este viernes que el borrador de decreto relacionado con los espectáculos taurinos, publicado recientemente para comentarios ciudadanos, no representa una decisión oficial de la administración ni una instrucción impartida por el presidente Abelardo de la Espriella.

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Según informó la Casa de Nariño, el documento fue divulgado de manera prematura y no había completado las revisiones y coordinaciones institucionales requeridas.

La Presidencia explicó que, debido a esta situación, el texto fue retirado de la plataforma de participación ciudadana y no continuará su trámite. Con ello, el Ejecutivo buscó despejar versiones sobre una eventual intención de modificar la política vigente frente a las corridas de toros en el país.

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El borrador no era una decisión oficial

En el comunicado, el Gobierno insistió en que la publicación del proyecto no correspondía a una determinación adoptada por la administración nacional ni reflejaba una directriz presidencial.

Asimismo, reiteró que el documento fue divulgado antes de concluir los procesos internos de evaluación y concertación institucional.

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Gobierno reafirma compromiso con la protección animal

El Gobierno también señaló que la protección y el bienestar animal continúan siendo compromisos de su gestión. En ese sentido, sostuvo que promover una cultura de respeto por la vida y prevenir el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales forman parte de sus prioridades.

El Ejecutivo añadió que no existe ninguna decisión presidencial orientada a revivir las corridas de toros en Colombia y aseguró que sus acciones seguirán enfocadas en fortalecer las políticas de protección animal en el país.