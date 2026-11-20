El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue hospitalizado este viernes en Brasilia tras presentar fuertes dolores abdominales, según informó su familia y confirmó el hospital DF Star.

RELACIONADO Justicia brasileña autoriza el regreso de tres casas de apuestas pese a prohibición de Lula

El exmandatario, quien cumple una condena de 27 años de prisión por su participación en la trama golpista posterior a las elecciones de 2022, salió de su residencia para someterse a exámenes médicos.

Bolsonaro, de 71 años, arrastra desde hace años complicaciones de salud derivadas de la puñalada que recibió en el abdomen durante la campaña presidencial de 2018, lesión que ha requerido múltiples intervenciones quirúrgicas.

Internado para exámenes médicos

La noticia fue dada a conocer por Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del exjefe de Estado, quien aseguró a través de la red social X que su padre tuvo que ser trasladado a un centro asistencial tras experimentar intensos dolores abdominales.

Por su parte, el hospital DF Star informó que Bolsonaro presenta una “distensión abdominal” y que fue internado para la realización de exámenes que permitan determinar el origen de la afección.

El exmandatario permanecía bajo arresto domiciliario desde marzo de este año, luego de que las autoridades judiciales consideraran sus antecedentes médicos al evaluar las condiciones de cumplimiento de la condena.

Condena por golpismo y controversia política

Jair Bolsonaro fue sentenciado el año pasado a 27 años de prisión por intentar mantenerse en el poder tras perder las elecciones presidenciales de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. La decisión judicial marcó uno de los capítulos más importantes de la crisis política que vivió Brasil después de aquellos comicios.

Mientras la familia Bolsonaro insiste en que el exmandatario es víctima de una persecución política y defiende su inocencia, la Corte Suprema tiene previsto discutir en diciembre la constitucionalidad de una ley que podría reducir las penas de Bolsonaro y de otros condenados por la trama golpista.

En medio de ese escenario, sus allegados han expresado preocupación por el estado de salud del exgobernante. Carlos Bolsonaro aseguró que el deterioro físico de su padre se ha agravado durante su reclusión, una situación que, según afirmó, afecta cada vez más su movilidad y bienestar.