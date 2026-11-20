Dos militares de El Salvador que hacían parte del contingente de 2.000 efectivos enviados a Haití por el presidente Nayib Bukele fallecieron tras un accidente con material explosivo. Así lo confirmó este viernes la Fuerza Armada salvadoreña, que también reportó que otros dos uniformados resultaron heridos.

Mueren dos militares salvadoreños en Haití

De acuerdo con el comunicado oficial, los cuatro militares fueron afectados por una detonación mientras realizaban labores de manipulación de explosivos en uno de los campamentos establecidos en territorio haitiano. Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de las víctimas ni entregado mayores detalles sobre las circunstancias del incidente.

Estas muertes representan las primeras bajas conocidas entre los soldados salvadoreños desplegados en Haití a finales de octubre. Inicialmente, su misión consistía en participar en las operaciones para localizar y rescatar a cuatro aerotécnicos de su país que fueron secuestrados durante una emboscada perpetrada por pandilleros el pasado 18 de octubre, en Puerto Príncipe.

Sin embargo, el alcance de la intervención militar se extendió a la lucha contra las organizaciones criminales que mantienen bajo amenaza a diferentes sectores de la población haitiana.

Como parte de estas acciones, las tropas salvadoreñas han participado en la destrucción de instalaciones utilizadas por dos pandillas y establecieron una base de operaciones en un estadio de fútbol que había sido recuperado por la Policía local.

El despliegue se desarrolla en el marco de un acuerdo de cooperación entre El Salvador y Haití, cuyos términos no han sido divulgados públicamente.

El presidente Bukele ha defendido la intervención y aseguró que sus tropas están enfrentando a las estructuras criminales. No obstante, reiteró que los efectivos serán retirados una vez que se concrete el rescate de los cuatro ciudadanos salvadoreños secuestrados.