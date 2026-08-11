Sismo de magnitud 5,7 sacudió el centro de Japón y dejó más de 20 personas heridas

Un terremoto de magnitud 5,7 sacudió durante la madrugada de este domingo el centro de Japón, dejando al menos 24 personas heridas y provocando daños materiales e interrupciones en el servicio ferroviario, según reportes de las autoridades y medios de comunicación locales.

Fuerte sismo en Japón

De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón, el movimiento telúrico se produjo a las 01:04 de la madrugada (hora local), en el oeste de la prefectura de Shizuoka, a una profundidad aproximada de 40 kilómetros.

La emergencia habría afectado principalmente a las prefecturas de Shizuoka y Aichi. El diario Chunichi Shimbun y la cadena de televisión Tokai TV informaron sobre al menos 24 personas lesionadas en ambas regiones, ubicadas a unos 200 kilómetros al oeste de Tokio.

Según un funcionario de seguridad de Aichi, se habían registrado 16 heridos leves. Por su parte, las autoridades de Shizuoka reportaron tres personas lesionadas, entre ellas una mujer de 90 años que habría sufrido una caída de su cama durante el temblor.

Además de las afectaciones a la población, el sismo ocasionó algunos daños en infraestructura y viviendas. Entre los incidentes reportados se encuentran ventanas rotas en diferentes localidades. Asimismo, las operaciones ferroviarias en la región tuvieron que ser suspendidas durante las primeras horas del domingo, como consecuencia del movimiento sísmico.

Japón, uno de los países con mayor actividad sísmica

Cabe mencionar que el registro de terremotos es frecuente en Japón debido a su ubicación geográfica. El territorio se encuentra en la zona de convergencia de cuatro grandes placas tectónicas, una condición que lo convierte en uno de los países con mayor actividad sísmica del planeta.

Según los datos citados, Japón concentra aproximadamente el 18 % de los terremotos registrados en el mundo, por lo que cuenta con estrictos protocolos de prevención y respuesta ante este tipo de emergencias.