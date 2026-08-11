CANAL RCN
Internacional

Sismo de magnitud 5,7 sacudió el centro de Japón y dejó más de 20 personas heridas

Además de las afectaciones a la población, el sismo ocasionó algunos daños en infraestructura y viviendas.

Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 08 de 2026
07:41 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un terremoto de magnitud 5,7 sacudió durante la madrugada de este domingo el centro de Japón, dejando al menos 24 personas heridas y provocando daños materiales e interrupciones en el servicio ferroviario, según reportes de las autoridades y medios de comunicación locales.

Fuerte sismo en Japón

Agencia Meteorológica en Japón emitió falsa alerta de masivo terremoto de 9,9
RELACIONADO

Agencia Meteorológica en Japón emitió falsa alerta de masivo terremoto de 9,9

De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón, el movimiento telúrico se produjo a las 01:04 de la madrugada (hora local), en el oeste de la prefectura de Shizuoka, a una profundidad aproximada de 40 kilómetros.

La emergencia habría afectado principalmente a las prefecturas de Shizuoka y Aichi. El diario Chunichi Shimbun y la cadena de televisión Tokai TV informaron sobre al menos 24 personas lesionadas en ambas regiones, ubicadas a unos 200 kilómetros al oeste de Tokio.

Según un funcionario de seguridad de Aichi, se habían registrado 16 heridos leves. Por su parte, las autoridades de Shizuoka reportaron tres personas lesionadas, entre ellas una mujer de 90 años que habría sufrido una caída de su cama durante el temblor.

Además de las afectaciones a la población, el sismo ocasionó algunos daños en infraestructura y viviendas. Entre los incidentes reportados se encuentran ventanas rotas en diferentes localidades. Asimismo, las operaciones ferroviarias en la región tuvieron que ser suspendidas durante las primeras horas del domingo, como consecuencia del movimiento sísmico.

Japón, uno de los países con mayor actividad sísmica

Cabe mencionar que el registro de terremotos es frecuente en Japón debido a su ubicación geográfica. El territorio se encuentra en la zona de convergencia de cuatro grandes placas tectónicas, una condición que lo convierte en uno de los países con mayor actividad sísmica del planeta.

VIDEO I Así quedó registrado el fuerte terremoto de magnitud 7 en el Tíbet, China
RELACIONADO

VIDEO I Así quedó registrado el fuerte terremoto de magnitud 7 en el Tíbet, China

Según los datos citados, Japón concentra aproximadamente el 18 % de los terremotos registrados en el mundo, por lo que cuenta con estrictos protocolos de prevención y respuesta ante este tipo de emergencias.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Honduras

Capturan a presunto aliado del poderoso cartel Jalisco Nueva Generación requerido por EE. UU.

Papa León XIV

Así fue la misa del papa León XIV en Uruguay: habló de la fe, la unión y la vida

Canadá

Hallan muertas a una madre y su hija tras salir a caminar en Canadá: investigan ataque de oso

Otras Noticias

Horóscopo

Horóscopo de hoy: domingo 8 de noviembre de 2026

Este domingo 8 de noviembre, traerá una energía orientada a la reflexión, la convivencia y la preparación para los días siguientes.

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 7 de noviembre de 2026: conoce el premio mayor

Revise los resultados de la Lotería de Boyacá del 7 de noviembre de 2026 y verifique si es el ganador del premio mayor y otros premios del sorteo.

Liga BetPlay

¡Clásico sin emociones! América y Cali igualaron 0-0 en el Pascual Guerrero

San Andrés

Hospital de San Andrés no tendría dinero para pagar deudas del programa Equipos Básicos de Salud

Defensoría del Pueblo

Defensoría reveló que más de 11.000 personas han sido afectadas por la violencia en el sur de Bolívar