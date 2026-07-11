Así fue la misa del papa León XIV en Uruguay: habló de la fe, la unión y la vida

El papa León XIV aprovechó su primera celebración eucarística en Uruguay para destacar algunos elementos representativos de la identidad regional y relacionarlos con los valores de la fe católica.

Durante un encuentro multitudinario en Paysandú, el pontífice puso al mate como ejemplo de integración y fraternidad, al tiempo que invitó a los creyentes a fortalecer los vínculos entre comunidades y transmitir sus convicciones religiosas a las nuevas generaciones.

Miles de personas acompañaron al pontífice

La celebración tuvo lugar en el parque París Londres, donde se congregaron alrededor de 40.000 personas.

Durante su intervención, el papa planteó una reflexión a partir de tres elementos característicos de la región: los puentes, los palmares y el mate. Cada uno fue presentado como una oportunidad para comprender y transmitir el significado de la fe.

Al referirse a los puentes, hizo un llamado a promover el encuentro entre las personas, fortalecer las relaciones y facilitar la comunicación. También insistió en la importancia de compartir las creencias religiosas con las generaciones futuras.

El mensaje del papa a las nuevas generaciones

El mate, una de las bebidas tradicionales más representativas, ocupó un lugar especial en su mensaje. León XIV señaló que esta costumbre cotidiana refleja valores como la hospitalidad, la convivencia y la solidaridad, debido a su carácter colectivo y a la tradición de compartirlo.

Por otro lado, les pidió a los fieles prepararse para explicar sus creencias y mantener una formación religiosa que les permita afrontar otras corrientes de pensamiento. Asimismo, insistió en la necesidad de transmitir la fe con creatividad y compromiso.

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La jornada estuvo marcada por testimonios de personas que recorrieron distintas distancias para participar en la celebración. Adela Giles, de 56 años, llegó junto a su madre, de 81, después de viajar 50 kilómetros. La asistente describió el encuentro como una experiencia difícil de expresar con palabras y aseguró que la lluvia no fue un impedimento para permanecer en el lugar.

También estuvo presente Alicia Arauco, quien viajó desde Argentina y pasó la noche en el parque para ver al pontífice. La mujer recordó que había asistido a la visita de Juan Pablo II a Uruguay en 1988, cuando tenía 21 años, y que en esta ocasión acudió acompañada de su hijo, quien tiene la misma edad.