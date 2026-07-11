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Capturan a presunto aliado del poderoso cartel Jalisco Nueva Generación requerido por EE. UU.

Las autoridades lo señalan de tener conexiones con redes colombianas y con el poderoso grupo criminal mexicano.

Capturaron al ciudadano hondureño Óscar Samuel Mejía Fúnez
Foto: Redes sociales

Valentina Bernal

AFP

noviembre 07 de 2026
10:58 p. m.
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Un operativo de las autoridades hondureñas terminó con la captura de Óscar Mejía, un hombre señalado de ser uno de los principales narcotraficantes de ese país y que ahora es requerido por la justicia estadounidense.

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El detenido, de 38 años, tendría presuntos vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas, entre ellas redes colombianas y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más poderosos de México.

¿Quién es el hondureño capturado y de qué lo acusa Estados Unidos?

Según la información entregada por la Policía Nacional de Honduras, es requerido por un juzgado del estado de Texas, donde enfrenta acusaciones relacionadas con la fabricación y distribución de cocaína.

Las autoridades estadounidenses lo señalan de participar en actividades vinculadas con el envío de esta droga hacia ese país. Sin embargo, los cargos deberán ser atendidos por la justicia correspondiente y no representan, por sí solos, una condena.

La captura se llevó a cabo el viernes en La Ceiba, en el departamento de Atlántida, una zona ubicada en el norte de Honduras, sobre la costa del Caribe.

¿Cómo lograron capturarlo?

El director de la Policía Nacional hondureña, Roberto Oseguera Mass, confirmó que la detención se realizó con la colaboración y el acompañamiento de organismos de seguridad de Estados Unidos, especialmente de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

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