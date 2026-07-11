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Resultados de la Lotería de Boyacá del 7 de noviembre de 2026: conoce el premio mayor

Revise los resultados de la Lotería de Boyacá del 7 de noviembre de 2026 y verifique si es el ganador del premio mayor y otros premios del sorteo.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 6 de noviembre de 2026: conoce el premio mayor
Foto: Lotería de Boyacá

Noticias RCN

noviembre 07 de 2026
10:48 p. m.
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La Lotería de Boyacá realizó este sábado 7 de noviembre de 2026 un nuevo sorteo que despertó la ilusión de miles de colombianos que esperaban convertirse en millonarios.

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Con un premio mayor de 15.000 millones de pesos, los participantes estuvieron atentos a los números ganadores para comprobar si la suerte estuvo de su lado.

Número y resultados de la Lotería de Boyacá del 7 de noviembre de 2026

El sorteo de este sábado tuvo como principal atractivo su millonario premio mayor, además de diferentes recompensas económicas para quienes acertaron otras combinaciones.

Estos son los resultados de la Lotería de Boyacá del 7 de noviembre de 2026:

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  • Número ganador: XXXX
  • Serie ganadora: XXX
  • Premio mayor: $15.000 millones.

Para obtener el premio principal, es necesario que las cuatro cifras y la serie del billete coincidan exactamente con los resultados del sorteo.

Sin embargo, quienes no acertaron la combinación ganadora todavía tienen posibilidades de recibir otros premios.

La Lotería de Boyacá también contempla premios secos de 1.000 millones, 400 millones, 300 millones y 100 millones de pesos, además de otras recompensas de menor valor.

¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá y reclamar los premios?

Para participar, los interesados deben comprar un billete o una fracción a través de vendedores y distribuidores autorizados.

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Cada billete contiene un número de cuatro cifras y una serie, elementos fundamentales para identificar las apuestas ganadoras.

Los sorteos se realizan tradicionalmente los sábados en horas de la noche y sus resultados pueden consultarse mediante los canales oficiales de la entidad.

Si una persona resulta ganadora, deberá conservar su billete original en buen estado y comunicarse con la Lotería de Boyacá para conocer el procedimiento correspondiente.

Es importante recordar que los premios están sujetos a los descuentos establecidos por la ley colombiana.

Asimismo, quienes compraron solamente una fracción recibirán la parte proporcional del premio obtenido, según las condiciones del sorteo.

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