Hallan muertas a una madre y su hija tras salir a caminar en Canadá: investigan ataque de oso

Una salida a caminar cerca de casa terminó en tragedia para una madre y su hija en el oeste de Canadá. Las dos mujeres fueron encontradas sin vida después de varios días de búsqueda, en un caso que es investigado como un posible ataque de un oso grizzly.

El hecho ocurrió en inmediaciones de Bella Coola, una localidad ubicada en la provincia de Columbia Británica, donde las autoridades recibieron el reporte de su desaparición el domingo.

De acuerdo con los primeros reportes, ambas habían salido a caminar por un sector cercano a su residencia, pero no regresaron. Durante las labores de búsqueda, los equipos de emergencia encontraron inicialmente uno de los cuerpos y, posteriormente, localizaron a la segunda víctima.

Las autoridades todavía intentan establecer qué ocurrió y determinar si el ataque fue cometido por uno o varios animales.

Encontraron los cuerpos de dos mujeres luego de haber salido a caminar en Canadá

Los servicios provinciales encargados de la conservación y protección de la fauna confirmaron el hallazgo de la segunda víctima el martes por la noche, a través de un comunicado publicado en redes sociales.

En el pronunciamiento señalaron que se trataba de un presunto ataque de un oso grizzly. El primer cuerpo había sido localizado el lunes, mientras que el segundo fue encontrado durante las labores posteriores de búsqueda.

Según medios canadienses, las víctimas eran madre e hija y habían sido vistas por última vez el domingo, cuando salieron a caminar cerca de su vivienda.

¿Qué pasará con el oso capturado?

En medio de las investigaciones, las autoridades informaron que uno de los osos fue capturado y que están verificando si tuvo relación con la muerte de las dos mujeres.

La decisión sobre el animal dependerá de los resultados de las indagaciones. Los servicios de protección de la naturaleza advirtieron que, si se confirma que el oso capturado fue responsable del ataque, será sacrificado.

Por el momento, no se ha establecido oficialmente la responsabilidad del ejemplar ni se ha confirmado cuántos animales pudieron participar en el hecho.

No es el primer ataque de oso en esta zona de Canadá

En noviembre del año pasado, un oso atacó a un grupo escolar en la misma zona. Varias personas, incluidos menores de edad, resultaron heridas y algunas sufrieron lesiones de gravedad.

Los osos grizzly son una subespecie de los osos pardos y pueden superar los 500 kilogramos de peso. Aunque generalmente evitan el contacto con las personas, pueden reaccionar de manera agresiva cuando perciben una amenaza.

Además, durante esta época del año aumentan sus reservas de grasa para prepararse para la hibernación, un periodo en el que necesitan acumular energía.