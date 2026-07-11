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¡Clásico sin emociones! América y Cali igualaron 0-0 en el Pascual Guerrero

El clásico vallecaucano terminó en tablas y dejó pocas emociones en el Pascual Guerrero.

América vs. Deportivo Cali
Fotos: América y Deportivo Cali

Noticias RCN

noviembre 07 de 2026
10:46 p. m.
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El clásico vallecaucano terminó 0-0 en el estadio Pascual Guerrero. América de Cali y Deportivo Cali protagonizaron un encuentro con pocas opciones claras de gol, condicionado también por el estado del terreno de juego. La jugada más destacada llegó en el primer tiempo, cuando el VAR anuló una anotación de Tomás Ángel por fuera de lugar.

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El compromiso tuvo un comienzo discreto. Aunque ambos equipos buscaron espacios para acercarse al arco rival, las oportunidades de peligro fueron escasas y ninguno logró imponer condiciones durante la primera mitad.

Deportivo Cali tuvo dificultades para inquietar a Jean Fernandes, mientras que Pedro Gallese respondió ante un remate de Bertel, una de las aproximaciones más claras del América.

El VAR anuló el gol de Tomás Ángel

La acción que pudo cambiar el rumbo del clásico ocurrió al minuto 15. Una pelota larga encontró a Murillo, quien superó a Giraldo y habilitó la carrera de Tomás Ángel. El delantero llegó a la espalda de los centrales y definió para vencer a Gallese.

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Sin embargo, después de la revisión del VAR, la anotación fue invalidada por fuera de lugar. Así, el marcador permaneció 0-0 y el encuentro continuó sin que alguno de los dos equipos encontrara la manera de romper la igualdad.

Las condiciones del campo también le restaron fluidez al juego y dificultaron el trabajo de futbolistas como Guzmán y Reynoso. El balón no circuló con la precisión esperada y el clásico terminó dejando más lucha que opciones de gol.

¿Qué viene para América y Deportivo Cali?

Con este empate, ambos equipos deberán enfocarse en sus próximos compromisos. Deportivo Cali recibirá a Deportes Tolima, mientras que América de Cali visitará a Deportivo Pereira en la siguiente jornada.

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El clásico dejó un punto para cada equipo y una deuda en materia ofensiva para dos clubes que no consiguieron convertir sus aproximaciones en goles.

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